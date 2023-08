Pirri, tabaccaio picchiato e rapinato 

Una mattina di terrore, ieri, in via Riva Villasanta a Pirri. Due malviventi, intorno alle 8, mezz’ora dopo l’apertura, si sono introdotti nella “Tabaccheria di su’”, davanti alla Municipalità di Pirri, e dopo aver malmenato il titolare, Daniel Deplano, 41 anni di Sadali, sono scappati a piedi con il registratore di cassa verso piazza Italia, qui sono saliti su «una Peugeot 208 grigia o azzurrino», raccontano alcuni testimoni, dileguandosi poi verso via Santa Maria Chiara.

L’allarme

Daniel Deplano, terrorizzato, ha chiesto aiuto in strada e con il volto sanguinante ha attirato l’attenzione di passanti e residenti che hanno provato a soccorrerlo prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118 e della polizia. Il giovane è stato poi trasportato in codice giallo al Policlinico di Monserrato, dove è rimasto fino al tardo pomeriggio di ieri per le medicazioni e gli accertamenti. Il bottino sarebbe di 200 euro. La tabaccheria è stata rilevata dal fratello Simone appena cinque mesi fa, quando Daniel lo ha chiamato per raccontargli cosa fosse accaduto è arrivato di corsa da Sadali, dove vive con la sua famiglia e dove gestisce un bar-pizzeria all’ingresso del paese. Un’ora e mezza circa in auto, tra curve e tornanti, per raggiungere Pirri, che a lui è sembrata un’eternità. «Sono arrivato quando lo stavano caricando sull’ambulanza per portarlo in ospedale, sono riuscito a farmi raccontare qualcosa, ma era molto turbato», afferma Simone Deplano, mentre fuori dalla tabaccheria attende che la scientifica faccia i rilievi. «Sono entrati due ragazzi, con cappellino e occhiali e gli hanno chiesto i prezzi dei giochi per bambini, quando mio fratello ha abbassato lo sguardo per cercarli e dargli le informazioni, lo hanno subito colpito con forza in faccia, stordendolo per poi minacciarlo con un taglierino. Lui sanguinante è riuscito a scappare in strada e ad attirare l’attenzione di altre persone che lo hanno subito soccorso, mentre i due balordi sono scappati con il registratore di cassa».

Le indagini

Dentro la tabaccheria, messa sottosopra dai due rapinatori, e sull’asfalto ci sono ancora le tracce di sangue del quarantunenne. «Sembra che non manchi altro, non so con precisione quanto ci fosse dentro la cassa, ma non credo cifre esorbitanti. Per noi l’importante è che stia bene, ora avrà bisogno di qualche giorno di riposo. Una cosa è certa: Daniel non avrebbe mai reagito e non ha assolutamente opposto resistenza, ma si è spaventato tanto. Un signore sarebbe riuscito a prendere la targa dell’auto, probabilmente una Peugeot 208 chiara, rubata a Samassi lunedì, ma non sappiamo altro».Diverse le persone che, una volta appresa la notizia, si sono recate davanti alla tabaccheria: «Come sta?», chiede Silvana Sovrano, proprietaria delle mura che ospitano l’attività dei fratelli Deplano, «Daniel è un ragazzo buono , siamo tutti scossi».

