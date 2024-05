Pirri, referendum sull’autonomia 

C’è chi vorrebbe staccarsi dalla “matrigna” Cagliari per provare a camminare con le proprie gambe perché «anche con la migliore amministrazione, per loro saremo sempre periferia» e chi, invece, al contrario, vorrebbe dare più poteri alla Municipalità, ma restare sotto l’egida di palazzo Bacaredda: «Basterebbe solo che ci dessero realmente più risorse». Pirri: il suo destino è l’autonomia o la municipalità? Ventinove mila abitanti, tanti pirresi doc, ognuno con la sua idea di futuro e crescita per un quartiere - o città- che ha ancora un senso identitario ben radicato tra chi lo vive quotidianamente.

Il referendum

A mettere tutti d’accordo, però, potrebbe essere un referendum popolare. Il primo, in questa tornata elettorale, ad averlo proposto nel suo programma è Giuseppe Farris, candidato sindaco sostenuto dalla lista CiviCA2024. «Durante i mesi della campagna d’ascolto sono emersi con chiarezza il grave disagio dei residenti per l’inefficacia degli strumenti di autodeterminazione messi a disposizione della Municipalità e un orgoglio identitario non trascurabile», ha spiegato Farris, «continuare a considerare Pirri un quartiere periferico sarebbe un grave errore anche dal punto di vista culturale, visto che questa comunità ha una sua economia, le sue tradizioni e una forte identità».

Il candidato di CiviCa2024 è consapevole che «l'ipotesi di trasformare Pirri in Comune a sé divida gli abitanti», e per questo è certo che il passaggio al referendum «sulla “secessione” di Pirri sia la soluzione obbligata per definire le diverse posizioni».

Le opinioni

A condizionare la scelta in questo periodo potrebbero essere anche i malumori che si respirano tra gli abitanti per gli infiniti lavori di via Italia. «Cagliari sta trascurando questa parte della città e solo per questo Pirri dovrebbe diventare autonoma», afferma Antonella Saddi che insieme alle sorelle gestisce “Casa Saddi” in via Toti, una campidanese che ospita diverse attività culturali. «Negli ultimi anni siamo stati abbandonati, forse un minimo di autonomia ci potrebbe aiutare. È vero che la Municipalità è molto attenta, ma senza fondi poco può fare. Non so come sarebbe dopo, ma perché non rendere più autonoma economicamente la municipalità?», si chiede la donna.

Annalisa Saddi, presidente dell’associazione commercianti, invece, ricorda che fino al 1926 Pirri era Comune autonomo: «Io lo avrei già fatto, forse ora però siamo in ritardo», dice. «Avevamo già fatto una raccolta firme, mai andata in porto. Ci vuole coraggio per staccarsi, ma qui ci sono troppe cose da fare: oggi i candidati parlano di investire su Pirri, ma poi finisce tutto nel dimenticatoio».Andrea Fasciolo, titolare di una farmacia in via Santa Maria Chiara, sente Pirri più come un quartiere di Cagliari che come un comune a sé. «La Città Metropolitana dovrebbe rappresentare il futuro ed esiste la Municipalità che fa di tutto per farti sentire al centro di tutto».

