Pirri, le strade sono una gruviera  

Avvallamenti, voragini, crepe, rattoppi che si scollano. Pirri, centro abitato delle buche, dei percorsi pericolosi, delle strade gruviera. Dal centro alla periferia si conferma la stessa emergenza buche che ha perso i connotati di allarme sporadico per assumere il carattere di criticità ormai cronica. Succede nel centro storico, a Barracca Manna, a Santa Teresa, a Santa Rosalia, a Fagundu. Il manto stradale è distrutto in più punti e le buche, simili a voragini, costringono pedoni, motociclisti e automobilisti a a tortuose e pericolose gimkane. «A Pirri la situazione è drammatica», tuona Riccardo Cabras, presidente della commissione Viabilità della Municipalità. «Già dal 2020 abbiamo chiesto al Comune di intervenire, ma registriamo sempre un cronico ritardo. L’ultimo, per esempio: prima di Ferragosto in via Riva Villasanta avrebbero dovuto cominciare a posare il nuovo manto stradale ma finora non si sono visti nemmeno i cartelli con i divieti di sosta», aggiunge.

La mappa

Che si tratti del quartiere centrale o di quelli più periferici poco cambia: le arterie colabrodo sono equamente sparpagliate a macchia di leopardo. Così ecco che una strada fondamentale per la viabilità pirrese come Piazza Italia è da tempo un crocevia formato gruviera. Qui quando si cammina per i marciapiedi o si attraversano le strisce pedonali conviene non alzare troppo lo sguardo, il rischio di inciampare e cadere è troppo alto. Se poi ci si addentra nelle stradine interne, cambia ben poco: delle vere e proprie voragini costellano l’asfalto di via Su Planu e via Balilla, di via Toti, ma anche via Riva Villasanta, proprio dove ha sede la Municipalità, e via Santa Maria Chiara. «Si tratta di strade che assorbono volumi di traffico enormi e che per questo motivo avrebbero bisogno di una manutenzione costante. Se riuscissimo a risolvere uno dei problemi storici legati alla viabilità di Pirri, ovvero la mancanza di una circonvallazione per deviare il flusso di traffico oltre il centro storico, attraverso l’urbanizzazione di via degli Astri che sbocca sulla 554, avremmo fatto molto. Ma», ricorda ancora il presidente della commissione del parlamentino, «la Municipalità come noto dipende dalle scelte dell’amministrazione comunale di Cagliari. Noi possiamo sollecitare il Comune, indicando le priorità, e sperare che l’amministrazione intervenga con le risorse finanziarie», aggiunge.

Le periferie

Altro quadrante, stessa identica situazione: a Santa Teresa manto stradale impraticabile, più simile a un percorso a ostacoli. Per percorrere la parte centrale di via Santa Maria Goretti fino a via Argiolas servirebbe un mezzo cingolato. E sperare di riuscire a risparmiare un cerchione, se si passa in auto, o la salute, se si transita in moto, in bici o anche in monopattino, in via dei Campi dove si sono aperti due crateri, è sempre una roulette russa. La strada messa peggio? «Piazza Italia, è un delirio», dice Sergio Pili, pensionato. Che sull’asfalto pirrese ha idee e concetti chiari: «Si rompe sempre con facilità estrema».

Non solo strade, «il problema sono anche i marciapiedi. Sono pochissimi e quelli che esistono sono in condizioni pessime», afferma ancora Cabras della commissione viabilità della Municipalità. «Solo di recente, dopo l’ennesima lunga attesa, è stato completato l’intervento sul marciapiede di fronte a Is Bingias. Per rifare strade e marciapiedi di Pirri erano stati stanziati 500mila euro, ma ancora aspettiamo di vedere quando cominceranno i lavori».

