Pirri, furti di fiori in cimitero: «Vergogna, servono controlli»  

Non solo rose, orchidee, anthurium e girasoli. Dalle tombe e dai loculi del cimitero di via Murat spariscono anche fiori meno pregiati, come garofani, margherite e mughetti, inclusi i classici crisantemi. L’importante è che siano freschi.

A Pirri le segnalazioni di furti di fiori si susseguono, anche via social, e nel mirino dei ladri senza cuore ci sarebbero anche vaschette e lumini. Da qualche tempo, insomma, al cimitero non c’è più pace. E sui social in tanti protestano chiedendo maggior controlli.

La protesta

«Che vergogna, non c’è gesto più brutto», si legge sulla pagina Facebook "La voce di Pirri". «Non è una novità», riferisce un'altra internauta, «a mio padre hanno rubato anche il vaso».

Sconcerto, indignazione e rabbia accomunano i post (tanti). E le segnalazioni non riguardano solo Pirri ma anche altri cimiteri, in primis San Michele. I ladri, nel migliore dei casi, vengono definiti "sciacalli". Gli aggettivi più usati per condannare il loro gesto sono ignobile e vergognoso.

La Municipalità

«Anch'io ho ricevuto numerose lamentele», riferisce dispiaciuta la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, «gesti del genere sono una mancanza di rispetto nei confronti di chi va a piangere i propri cari. Il mio impegno sarà rivolto a trovare una soluzione». Tra le ipotesi, il rafforzamento della guardiania e l’installazione di telecamere.

Il custode

Gianni Equinozio, 64 anni, custode del cimitero dal 2019, allarga le braccia.

«Sono da solo a lavorare qui, qualche segnalazione l’ho ricevuta, ma si tratta di casi sporadici», sono le sue parole. «In alcuni casi è possibile che sia stato il vento a spazzar via i fiori. Quello di Pirri, è un cimitero piccolo, non è grande come quello di San Michele, dove gli episodi di furti sono frequenti. In questo periodo, tra l’altro, da noi l’affluenza è bassa. Vengono soprattutto persone anziane. Ogni tanto ne aiuto qualcuna ad usare il totem telematico per la ricerca delle sepolture. Un servizio utile, ma che non tutti riescono ad utilizzare, specialmente le persone avanti negli anni».

