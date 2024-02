Pirri, fuori uso i bancomat delle Poste  

Da mesi i due bancomat dell’ufficio posta di via D’Acquisto sono fuori dopo il blitz dei vandali. Disagi e proteste di chi in quella zona, nevralgica anche per la presenza del mercato civico di Is Bingias, ci vive o ci lavora. Gli sportelli nonostante denunce e proteste, soprattutto da parte degli anziani e di chi ha difficoltà di movimento, non sono state prese in considerazione.

«Nonostante gli interventi tecnici effettuati, entrambi i dispositivi sono irreparabili», fanno sapere da Poste Italiane. «I due Atm Postamat sono stati inseriti in un piano di sostituzione che prevede l’installazione di nuovi modelli, caratterizzati da migliori performance e da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia». Di tempi, però non se ne parla. Poste ricorda che a Pirri è disponibile il bancomat in via Stamira.

