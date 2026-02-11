VaiOnline
Il traguardo.
12 febbraio 2026 alle 00:31

Pirri festeggia i cento anni di Francesco Cogoni Lui ringrazia la comunità: «Sono molto contento» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è un nuovo centenario in città: Francesco Cogoni, nato a Pirri il 10 febbraio 1926. Per una vita fabbro alle ferrovie della Sardegna, sempre accanto a sua moglie Lucia Cossu, e i loro figli, Virginia e Attilio. Per celebrarlo un grande evento, circondato dagli affetti più cari. «Sono molto contento della festa, siamo in famiglia», le parole emozionate del centenario. Presenti per l’occasione anche l’assessora Andreozzi, per consegnare la medaglia e la pergamena dell’Amministrazione e la presidente della Municipalità di Pirri. Altro grande riconoscimento al festeggiato, la nomina a socio onorario dell’associazione culturale “Pirri: antiche storie del mio paese”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo tragico

Il comandante, i suoi amici e la passione di una vita: il mare

Annullate le feste di Carnevale nelle scuole, il cordoglio del Comune 
Roberto Secci
Ambiente

Un fiume rosso di veleni nel rio Santa Barbara

Tracima la vasca della discarica di Genna Luas: vietato usare quell’acqua per agricoltura e pastorizia 
Stefania Piredda
La legge di iniziativa popolare attende da sedici mesi di cominciare il suo cammino in Consiglio regionale

«Non vogliamo essere una colonia»

Volti e voci della Pratobello 24: la politica dimostri di voler difendere l’Isola 
Alessandra Carta
L’attacco del centrodestra: «Così si va a sbattere»

Le Asl di Cagliari e Olbia ancora senza timone È scontro sulle nomine

L’assessorato non ha un direttore generale: Todde indicherà Schael, ma al Pd non piace 
Roberto Murgia