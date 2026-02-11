Pirri festeggia i cento anni di Francesco Cogoni Lui ringrazia la comunità: «Sono molto contento» 

C’è un nuovo centenario in città: Francesco Cogoni, nato a Pirri il 10 febbraio 1926. Per una vita fabbro alle ferrovie della Sardegna, sempre accanto a sua moglie Lucia Cossu, e i loro figli, Virginia e Attilio. Per celebrarlo un grande evento, circondato dagli affetti più cari. «Sono molto contento della festa, siamo in famiglia», le parole emozionate del centenario. Presenti per l’occasione anche l’assessora Andreozzi, per consegnare la medaglia e la pergamena dell’Amministrazione e la presidente della Municipalità di Pirri. Altro grande riconoscimento al festeggiato, la nomina a socio onorario dell’associazione culturale “Pirri: antiche storie del mio paese”.

RIPRODUZIONE RISERVATA