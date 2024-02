Pirri e Uragano: stessa città, destini differenti 

Arrivano dallo stesso quartiere cagliaritano, una città nella città. Ma categoria e destino sportivo sono al momento diversi. Una società è storica, essendo stata fondata nel 1959; l’altra è giovane, esiste dal 2004. Una è l’Uragano Pirri, che naviga nei mari tempestosi della Prima categoria; l’altra è il Calcio Pirri, che veleggia ai vertici della Promozione. Due squadre, due storie (cui si potrebbe aggiungere quella dello Jupiter, in Seconda categoria).

Entrambe neopromosse, si preparano al rush finale. Il Calcio Pirri sta disputando una stagione oltre la più rosea delle aspettative. È quinto a sole quattro lunghezze dai playoff. Il club, fondato nel 2004 con presidente Luigi Tanas, dal 2019 è in mano al trio Gianluca Pilo, Alessandro Casula e Roberto Mannai. Sono arrivati subito due salti di categoria: dalla Seconda alla Promozione. Protagonista, il direttore sportivo Stefano Siddi: «L’obiettivo principale è valorizzare i nostri ragazzi», spiega, «abbiamo anche stretto una collaborazione col Cagliari. Con la prima squadra cerchiamo di salvarci il prima possibile, poi si vedrà. I tecnici Paolo Busanca e Marco Cogotti stanno facendo un gran lavoro. L’Eccellenza? Un sogno».

L’Uragano è la storica società pirrese e si trova una categoria sotto. Fondata da Costanzo Chessa nel 1959 col fratello Tanino e alcuni amici, ha ancora la vecchia matricola 53760. Il patron fino agli anni ‘90 ha svolto il doppio ruolo di presidente e allenatore vincendo tre campionati di Terza categoria e due di Seconda. Nei primi anni ‘80 la squadra ha sfiorato la Promozione, a fine anni ‘90 ha conosciuto la Serie D e con la sua maglia nerorossa ha giocato anche Salvatore Matrecano, ex Napoli e Nottingham Forest. Oggi è ultima nel girone A di Prima ma non molla (la vittoria di domenica scorsa ha ridotto a tre punti il gap dal salvagente playout). «Lotteremo fino alla fine», dice il tecnico Alberto Chessa, figlio di Costanzo, «abbiamo pagato lo scotto del salto di categoria ma la squadra ha quasi sempre espresso un buon calcio. Da noi si gioca per passione».

Uragano e Calcio Pirri hanno anche lo stesso grosso problema: non hanno un proprio campo. Un handicap importante che complica lo sviluppo sportivo e societario.

