A Mulinu Becciu.
19 gennaio 2026 alle 00:24

Pirri e Baunese, solo un pareggio 

Calcio Pirri 1

Baunese 1

Calcio Pirri (4-4-2) : Massimiliano Sanna, Atzori, Pedditzi (33’ st Luciano), Civile (36’ st Lobina), Usai (46’ pt Banchero), F. Loi, Pilosu, Corda, Marco Sanna, Nenna (28’ st Ojeda), Catta (21’ st O. Loi). In panchina Renna, Saadi, Orrù, Pilo. Allenatore Meloni.

Baunese (4-4-2) : Falconetti, Barca (33’ st Ghironi), Bonicelli (41’ st Jammeh), Canu, Fenude, Incollu, Leite, Mereu (16’ st Tegas), Monni, D. Moretti (18’ st Pintus), Moro. In panchina Piras, Corrias, Deiana, A. Moretti. Allenatore D’Agostino (squalificato).

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : 4’ st Marco Sanna, 26’ st Tegas.

Note : ammoniti Luciano e Moro.

Un super Falconetti e alcune imprecisioni sotto porta negano al Pirri la vittoria contro l’ostica Baunese. Per la squadra di Meloni è il dodicesimo pareggio stagionale. Nel primo tempo i rossoblù si rendono pericolosi con Sanna, Pilosu e Nenna. All’inizio della ripresa, al 4’, il Pirri passa: sventagliata di Carta da destra verso sinistra per Sanna, che controlla col sinistro e calcia col destro sotto l’incrocio. Al 26’ Tegas firma il pareggio. Nel finale, due grandi interventi di Falconetti su Pilosu impediscono ai padroni di casa di vincere. (ant. ser.)

