Aveva il braccialetto elettronico per un episodio di violenza in famiglia e divieto di avvicinamento all’ex compagna. Un 35enne ieri ha raggiunto l’abitazione della donna a Pirri: armato di una mazza in ferro ha distrutto l’auto della giovane, minacciandola. La vittima ha ripreso tutto con il telefono cellulare. Sono stati gli agenti dell’Anticrimine, dopo la segnalazione arrivata dal braccialetto elettronico, ad arrestare l’uomo, ora in carcere.

