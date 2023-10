Pirri, decolla il piano anti-alluvione 

Ogni goccia di pioggia che cade a Pirri è un’emergenza. Strade trasformate in torrenti, auto e cassonetti trascinati dalla furia dell’acqua, tombini divelti, asfalto squarciato, case e negozi allagati. Uno scenario che conoscono bene (loro malgrado) i residenti e i commercianti, ma pure la Municipalità e l’amministrazione comunale che da anni “combattono” per la realizzazione dei tre collettori destinati a migliorare (forse risolvere) il rischio di allagamenti in occasione di eventi meteorologico eccezionali. Ora, finalmente, qualcosa cambierà.

Lavori al via

A novembre, infatti, partiranno i lavori per la costruzione del collettore C70, il grande “tubo” interrato che raccoglie l’acqua che scende da Barracca Manna, attraversa via Toti e via Santa Maria Goretti, fino a via Portobotte, e arriva sul canale di Terramaini, evitando di allagare le strade. Più avanti, l’amministrazione farà partire (parzialmente) anche il cantiere per il collettore C47, quello che attraversa tutta la via Italia: per questo, però, c’è da aspettare un po’ di più perché pende un ricorso al Tar da parte dell’impresa arrivata seconda nella gara che ha assegnato i lavori. Infine, dopo l’incertezza dei giorni scorsi legata ai fondi, il Comune rassicura che si faranno anche i lavori per il terzo collettore, il C38, quello che si collega all’infrastruttura già realizzata da un privato in via Ampere. Oggi pomeriggio, infatti, a Palazzo Bacaredda si riunisce il Consiglio per votare una variazione di bilancio da 2,6 milioni di euro, le risorse che mancavano per mandare in gara questi lavori. «A breve partiranno i lavori», assicura il sindaco Paolo Truzzu. «Le risorse a disposizione non erano sufficienti per i lavori di tutti e tre i collettori ma oggi, dopo l’aggiornamento del quadro economico, le abbiamo recuperate», dall’avanzo, «e i lavori possono partire perché la sicurezza delle persone è la priorità», aggiunge.

I costi

Per mettere in sicurezza Pirri in caso di forti piogge l’amministrazione spenderà 25,7 milioni (11,6 per i lavori che cominceranno il mese prossimo). «Abbiamo dovuto rivedere il quadro economico perché l’Iva era stata calcolata al 10% mente andava calcolata al 22», spiega l’assessore ai Servizi tecnologici Alessio Mereu. Non solo. «Bisogna aggiornare il quadro economico anche al nuovo prezziario regionale», aggiunge. «Ecco spiegato il perché della variazione di bilancio di oggi pomeriggio. Ora comunque si parte: «Premesso che si tratta di opere fondamentali, non possiamo far partire i lavori dei tre collettori tutti assieme. Pirri si bloccherebbe, per questo motivo procediamo per step».

L’allarme

Nelle ultime 48 ore la segreteria del circolo Pd di Pirri aveva lanciato l’allarme: «Apprendiamo con preoccupazione che mancano 3 milioni di euro per la realizzazione dei collettori C38», dice Riccardo Cabras, presidente della commissione Mobilità della Municipalità. «Chiediamo al sindaco di far partire i lavori affinché i problemi legati al dissesto idrogeologico a Pirri possano trovare una risposta concreta». Quella risposta arriverà oggi pomeriggio quando Palazzo Bacaredda voterà la variazione di bilancio che chiude il cerchio sulle risorse per i collettori.

