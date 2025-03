Pirri, che colpo: successo salvezza a Oristano 

Tharros 1

Calcio Pirri 2

Tharros (4-3-3) : Manzato, N. Orrù (26’ st Pintus), F. Orrù, Perilli, An. Mereu (9’ pt Ledda), Sardo (16’ st Spiga), Cecconato, Piras (19’ st Cabitza), Al. Mereu (26’ st Cina), Lonis, Fel. Ferrari. In panchina Bachis, Castagna, Simbula, Cau. Allenatore Spiga.

Calcio Pirri (4-4-2) : Grosso, Adamo, F. Loi, Pandori, Palmas (7’ st Meloni), Cogoni, Mastromarino (7’ st V. Loi, 30’ st Nicola), Corda, Porru, O. Loi (33’ Mar. Sanna), Cabiddu. In panchina Mas. Sanna, Civile, Ambu, Maganuco. Allenatore Busanca.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : pt 30’ Corda, 36’ Cogoni; st 40’ (r) Cecconato.

Note : ammoniti Perilli, Ledda, Piras, Lonis, Palmas, V. Loi. Spettatori 150.

Oristano. Colpo salvezza esterno del Calcio Pirri, che si impone per 1-2 contro la Tharros. Prima dell’inizio della gara momento emotivamente coinvolgente con i giocatori di casa, capitanati da Perilli, che hanno consegnato un mazzo di fiori e una maglietta con la scritta “Lido per sempre con noi” alla compagna di Lido Pinna, storico medico sociale ed ex giocatore biancorosso venuto a mancare qualche giorno fa. La cronaca vede in avvio una conclusione a rete per parte: al 10’ Cecconato si gira in area e calcia centrale, mentre al 22’ Mastromarino dalla distanza trova la risposta di Manzato. Al 35’ gli ospiti sbloccano il risultato grazie a una punizione di Corda dai 25 metri, Manzato non riesce a trattenere e la palla termina la sua corsa in rete. Al 36’ il raddoppio di Cogoni con un colpo di testa che si infila alle spalle del portiere di casa.

Nella ripresa la reazione della Tharros è affidata alle conclusioni da fuori di Lonis e al tiro sottomisura del neo-entrato Pintus, al 28’, che la difesa del Pirri respinge in qualche modo. Gli oristanesi al 40’ accorciano le distanze con Cecconato su rigore assegnato per un fallo di mano.

