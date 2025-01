Pirri, cambia il piano in caso di allerta meteo 

La Giunta comunale ha aggiornato il “Piano per le situazioni di emergenza in allerta meteo idrogeologico per l'abitato di Pirri”.

La modifica si è resa necessaria “al fine della sempre maggiore adesione degli strumenti di pianificazione per la gestione del rischio e delle emergenze” e per uniformare il piano alle sopravvenute modifiche territoriali normative ed ambientali dell’ambito di competenza nonché ad eventuali sopraggiunte variazioni organizzative dell’Ente”.

Il riferimento è anche alla “mutata strutturazione della macrostruttura comunale approvata con deliberazione di Giunta” che riguarda anche “l’organizzazione dell’Ufficio di Protezione Civile per la gestione delle allerte, soprattutto riguardo il personale a disposizione per la formazione delle squadre”. Per la Giunta “il vecchio piano non è attualmente applicabile nella sua interezza poiché a seguito della riduzione degli operatori presenti nell'ufficio di Protezione civile, soprattutto a seguito dei pensionamenti del personale, non è di fatto possibile in alcuni scenari di rischio garantire la formazione del numero di squadre operative previste dal Piano vigente, soprattutto la formazione della terza squadra prevista in allerta rossa". Ci sarebbero, si osserva nella delibera, “le organizzazioni di volontariato che però per quanto molto utili allo scopo per la loro particolare natura non sempre possono garantire il servizio necessario costringendo in tal caso le squadre comunali a sopperire a tale carenza”. Da qui la modifica del piano, più commisurato alle attuali forze in campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA