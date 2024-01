Pirri, addio sogni di gloria 

Pirri 1

Guspini 3

Calcio Pirri (4-4-2) : Grosso, Palmas, Cabiddu, Pandori (35’ st Caddeo), Lai, Meloni, Nenna (45’ st Brai), Corda, Darboe, Loi, Manconi (13’ st Mastromarino). In panchina Monteverde, Pampaglini, Tuveri, Murgia, Civile, Ambu, Brai. Allenatore Busanca.

Guspini (4-4-2) : Galliano, Serra, Medda, Demontis, Pilosu, Agostinelli (19’ st Urru), Marci (30’ st Montesuelli), Pusceddu (13’ st Aru), Zucca, Uccheddu, Enna. In panchina Saba, Laera, Scanu, Figus, Pittau, Carta. Allenatore Floris.

Arbitro : Ghisu di Sassari.

Reti : 10’ pt Agostinelli, 2’ st Loi, 41’ st Aru, 48’ st Pilosu.

Note : espulso Demontis al 16’ st per doppia ammonizione; ammoniti Nenna, Loi, Marci, Agostinelli, Serra, Urru e Pilosu; angoli 7-6 per il Pirri.

Il Pirri spreca e il Guspini porta a casa tre punti d’oro. Finisce uno a tre con gli ospiti che segnano due reti nel finale con un uomo in meno. Per i padroni di casa si tratta della seconda sconfitta di fila. Hanno disputato una buona gara mancando però diverse palle gol. Nel finale, con i pirresi sbilanciati, il Guspini è stato spietato.

Pronti via e Darboe, su imbucata di Corda, davanti a Galliano colpisce male la sfera. Poco dopo è Loi a rendersi insidioso. Al 10’ passano gli ospiti con una deviazione vincente di Agostinelli su cross dalla destra di Zucca. Il Pirri cerca il pari ma Darboe, Nenna e Manconi non concretizzano.

A inizio ripresa il Pirri pareggia: Corda verticalizza per Darboe che apre per Loi, quest’ultimo secca Galliano. Al 16’ ospiti in dieci per il rosso a Demontis. I padroni di casa guadagnano campo e il neo entrato Mastromarino per tre volte si vede chiudere la porta dall’ottimo Galliano. Al 29’ Cabiddu colpisce la traversa. Al 41’ su azione d’angolo, Aru riporta in avanti i biancorossi. Al 48’ in contropiede, Aru smarca Pilosu che firma il tris. (ant. ser.)

