Pirri, a rischio stop i lavori nella sede della Municipalità  

A gennaio sono cominciati i lavori di ristrutturazione della sede della Municipalità di Pirri, in via Riva Villasanta. Erano attesi da trent’anni. La conclusione del restyling (690mila euro per tetto, facciate, cortile, impianto fotovoltaico, intonaci e infissi) è prevista a giugno. Ma i lavori potrebbero subire uno stop. Il motivo? I servizi finora erogati non possono essere interrotti. Parallelamente non si riesce a trovare una sede alternativa.

La presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, ha proposto l’uso temporaneo dell’ex Distilleria. «Ma il via libera dal Comune non c’è ancora», rivela, «ed è evidente che non si può mantenere aperta una sede mentre ci sono gli operai dentro. Per ragioni di sicurezza». Nei prossimi giorni sono previsti incontri per provare a superare lo stallo. Nel frattempo regna l’incertezza.

«Sinora si è lavorato all’esterno», spiega Manca, «ma a breve si interverrà dentro, dove ci sono problemi di risalita con deterioramento di pareti ed intonaci. È fondamentale che i lavori non si fermino, anche perché includono l’abbattimento delle barriere architettoniche all’ingresso>. Da sempre un cruccio. «Nello stesso tempo non possiamo interrompere servizi essenziali come Anagrafe e Stato civile».

Da quando hanno chiuso molti “uffici di città”, la Municipalità è stata presa d’assalto. «L’utenza è aumentata del 40%. Arrivano persone da Mulinu Becciu e persino da altri comuni. Soprattutto per la carta d’identità. I nostri otto funzionari non ce la fanno. Registriamo code di sessanta persone. C’è chi si innervosisce. I litigi sono frequenti. In alcuni casi sono dovute intervenire le forze dell’ordine».

