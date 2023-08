Piromani, il cerchio si sta stringendo 

Un annuncio: «Seguiamo delle piste. Contiamo di individuare i responsabili». E una tesi: «No, chi appicca il fuoco non lo fa per speculazioni sul territorio. Impedendo l’edificazione per 10 anni la legge rompe questo schema. Qualcuno fa bruciare tutto anche solo per vedere le reazioni o i mezzi aerei in volo». C’è chi aspetta le fiamme per ridere da solo, secondo il comandante del Corpo forestale regionale, Fabio Migliorati. Che da una parte fa la conta dei danni di un fine settimana infernale, quello del 5 e 6 agosto. Dall’altra fa sapere che le indagini per individuare i criminali sono serrate. Nei punti di partenza dei maggiori roghi sono stati trovati gli inneschi e non c’è alcun dubbio: l’origine è dolosa.

Il bilancio

I numeri sono impressionanti. Sabato scorso sono scoppiati 25 incendi. Il giorno successivo sono stati 57. E 30 il lunedì. Domenica il giorno più nero: 200 ettari inceneriti a Muravera, 700 tra Posada e Siniscola e altrettanti a San Giovanni Suergiu. Milleseicento in tre sole aree, quasi duemila nelle 24 ore. I roghi hanno interessato 19 zone geografiche diverse. Un attacco su molteplici fronti. Si aggiungano il maestrale – che soffiava con raffiche fino a 100 chilometri orari – e il territorio secco dopo settimane di caldo anomalo. Ed ecco il mix esplosivo che ha richiesto uno schieramento di forze senza precedenti. «In Sardegna sono intervenuti undici Canadair, arrivati anche dalla Sicilia, da Ciampino e dalla Toscana. Per fortuna lì non avevano incendi in corso e hanno potuto convergere sull’Isola», sottolinea Migliorati. In più sono decollati anche sei elicotteri. Cinque sono rimasti a terra «a causa delle condizioni meteo avverse». Troppo vento per mezzi troppo leggeri. Mentre a terra «hanno operato oltre mille uomini. La pronta risposta e il supporto esterno», assicura il capo della Forestale, «hanno permesso di chiudere in serata la fase di emergenza scoppiata nel primo pomeriggio. L’indomani i Canadair sono intervenuti solo per le bonifiche e per lo spegnimento di focolai residui».

Il profilo

Strade chiuse (la 131 Dcn e la 125 in Baronia), 600 persone evacuate, un resort minacciato dal fuoco, alcuni feriti, una ventina di aziende distrutte. Se non si può dire che è andata bene, viste le condizioni, è certo che poteva andare anche molto, ma molto, peggio. Per colpa di chi? Migliorati tende ad escludere una regia unica. «Abbiamo a che fare con soggetti che agiscono singolarmente», è la sua convinzione. Condivisa anche da Maria Onnis, dell’ispettorato forestale di Cagliari: «Capita che gli incendi vengano appiccati per vendetta. Ma spesso», afferma, «chi lo fa è una persona ai margini della società». Comunque, è gente che conosce il territorio: «Per capire: a Posada il punto di partenza del fuoco è stato unico». E il fronte è andato avanti per chilometri. Distruggendo tutto. Forse, per puro diletto criminale.

RIPRODUZIONE RISERVATA