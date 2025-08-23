Piromani all’attacco, pineta chiusa a Siniscola 

Da ieri la pineta che si estende sul litorale siniscolese, tra il faro di Capo Comino e l’ingresso sud della spiaggia di Bèrchida, è interdetta ai mezzi di residenti e turisti. La decisione è stata adottata con urgenza dal sindaco Gian Luigi Farris, che ha firmato un’ordinanza di chiusura a tempo indeterminato per motivi di sicurezza.

Il provvedimento arriva dopo due tentativi di incendio, entrambi sventati due giorni fa, che hanno acceso l’allarme su un’area considerata ad alto rischio per i frequentatori. La pineta, infatti, dispone di un’unica via di accesso, circostanza che renderebbe estremamente difficoltose le operazioni di evacuazione in caso di roghi. «La priorità è tutelare l’incolumità delle persone”, ha sottolineato il primo cittadino, ricordando come il rischio incendi, in questo periodo dell’anno, sia elevatissimo.

L’area resta accessibile soltanto ai mezzi della Protezione civile, agli operatori dell’Agenzia Forestas (che nel sito ha un Proprio cantiere forestale) e ai proprietari dei terreni che hanno un unico accesso ai loro poderi. Il provvedimento resterà in vigore fino a quando non verrà accertata la cessazione del rischio incendi. Nulla cambia comunque per coloro che amano il mare della famosa spiaggia di Bèrchida, la cui via di accesso che si ricollega alla vecchia orientale sarda resta fuori dalla zona interdetta.