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Lotta.
20 aprile 2026 alle 00:08

Piroddu conquista il titolo italiano 

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Dopo 10 mesi di stop per infortunio, una prestazione maiuscola è valsa alla sassarese Denise Piroddu (Extreme Piroddu Sassari) il titolo italiano U20 nella categoria 65 kg della lotta femminile. Al PalaPellicone di Ostia, l’atleta allenata dal padre Mario ha aggiunto un titolo tricolore al proprio palmares grazie a un percorso netto. Prima la vittoria per 6-0 con atterramento sulla romana Barbara Devoti, poi il successo sulla barese Arianna Piacente, atterrata in appena 30”, e il 10-0 per superiorità tecnica, in 90”, contro la livornese Anna Bernardini. Infine il 10-0 siglato a spese della catanese Sara Sorbello al termine di una finale gestita in maniera impeccabile.

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