Piroddi non diffamò Angioni  

Il post su facebook dell’ex assessora alla Cultura Paola Piroddi contro il consigliere comunale Antonello Angioni rispetta i limiti del diritto di critica e non è diffamatorio. Per questo il Gip Giorgio Altieri, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha archiviato il procedimento contro l’attuale esponente della Giunta Monserratina. Piroddi era stata querelata da Angioni per aver scritto sul social “Purtroppo ancora una volta ho dovuto constatare che c’è chi intende lo strumento politico come un’arma di pressione e ricatto per ottenere favori e benefici per interessi personali da amici e conoscenti. I continui e reiterati annunci di mozioni di sfiducia da parte del consigliere Angioni affinché io costringa i miei uffici a predisporre atti illegittimi...”.

Per il giudice “...il tenore del messaggio non lascia dubbi sulla condotta diffamatoria...” ma sulla base di una serie di considerazioni “si deve ritenere che il post pubblicato rispetti i limiti del diritto di critica”.

