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Ilbono.
13 maggio 2026 alle 00:27

Piroddi in attesa del Tar 

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«Ho consegnato tutto ai miei legali e aspetto ciò che loro proporranno di fare. Sono e siamo sereni e fiduciosi». Sono le dichiarazioni di Emiliano Piroddi, l’esponente dem che aspirava a diventare sindaco di Ilbono ma la cui lista è stata ricusata dalla Commissione elettorale circondariale.

Piroddi può ancora giocarsi la carta del Tar per far valere le proprie ragioni. Intanto sono emersi i dettagli che hanno portato alla ricusazione.

Dal verbale della Commissione vien fuori che la lista collegata al candidato sindaco Piroddi era stata presentata nei termini previsti e con un numero corretto di candidati, ma lo stesso organismo ha tuttavia rilevato l’assenza di congiunzione fisica tra i fogli, di unicità documentale, i fogli privi delle generalità dei candidati e dei sottoscrittori, le autenticazioni prive di firma e timbro e la presenza di candidati tra i sottoscrittori.

Secondo la Commissione, tali irregolarità non consentivano di garantire che i sottoscrittori fossero pienamente consapevoli della lista sottoscritta. Ilbono nei prossimi giorni saprà se i candidati sindaci saranno due. (ro. se.)

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