Pireddu cerca il bis: possibile corsa a tre per il Municipio 

Senorbì L’anno politico di Senorbì inizia col botto: il sindaco Alessandro Pireddu scende in campo per il secondo mandato; l’ex consigliere Gianni Dessì è pronto a correre come candidato alla carica di primo cittadino; Marco Basciu, attualmente in minoranza, prende tempo ma conferma che ci sarà un’altra lista. La data delle elezioni non è stata ancora fissata, ma nel capoluogo della Trexenta la corsa al voto è partita ufficialmente. In paese, a dire il vero, ancora non si respira il clima che precede l’appuntamento con le urne. Forse è troppo presto. «Sarò sincero. Andrò a votare, ma non seguo la politica. Spero solo che il prossimo sindaco faccia gli interessi del paese», commenta Antonio Pibiri, 76 anni, camionista in pensione. Sono più loquaci alcuni anziani seduti nelle panchine a poca distanza dall’edicola. Chiedono l’anonimato, ma azzardano qualche previsione. I primi nomi del toto-sindaco sono quelli di Alessandro Pireddu, Marco Basciu e Gianni Dessì.

Inviato

Adalberto Sanna

Qualcuno è pronto a scommettere che ai nastri di partenza potrebbe esserci anche l’ex sindaco ed ex consigliere regionale Adalberto Sanna. Ma il diretto interessato, già protagonista della precedente tornata elettorale (conclusa tra ricorsi e polemiche) questa volta non ci sarà: «Sarò un semplice spettatore – commenta – ci sono impegni familiari e personali molto importanti. Guardo sempre a quanto accade nel mio paese, ma escludo la candidatura anche se tanti amici e concittadini mi dicono sempre che sono pronti a sostenermi».

Una lista in campo

«Io candidato a sindaco? Saranno candidati e sostenitori della nostra lista decidere». Marco Basciu, avvocato di 44 anni, attuale consigliere di minoranza lascia intendere che non avrebbe problemi a correre per la carica di primo cittadino, ma nel frattempo preferisce lavorare sulla composizione della lista. «Camminando per strada – racconta - incontro persone con tanta voglia di cambiamento e novità. Ognuna di loro vorrebbe partecipare a nuovi progetti che il paese spera e merita. Per questo tra pochi mesi ci sarà la novità con una lista alternativa che andrà a dialogare con tutti. Abbiano idee nuove e belle per il paese per ridare speranza e fiducia di un vero cambiamento. Abbiamo aperto un dialogo con tutti i cittadini e gruppi per sciogliere un nome coerente per un grande progetto di cambiamento». Cinque anni fa Basciu si candidò alla carica di sindaco con la lista “Il bene in Comune”. Ottenne 612 voti: il 21 per cento dei consensi contro il 48 di Alessandro Pireddu (1419 voti) e il 30,2 di Adalberto Sanna (880 voti).

Gianni Secchi

«La volta scorsa ho fatto un passo indietro, ma alle prossime elezioni ci sarò». Parola di Gianni Dessi, già vicesindaco, amministratore comunale e funzionario dell’ispettorato agrario della Trexenta. L’ultimo tentativo, nel 2011, non andò bene. Si candidò alla carica di sindaco in una tornata elettorale particolarmente movimentata: c’erano ben cinque contendenti. Alla fine vinse Walter Carta. «Credo di poter dare il mio contributo al paese – commenta Gianni Dessì – sono in pensione e posso dedicare il mio tempo all’attività amministrativa. Io conosco molto bene anche gli altri candidati e sono aperto al dialogo, ma ripeto, questa volta andrò fino in fondo. Ci sono tante persone disposte a candidarsi per un’alternativa all’attuale amministrazione comunale».

Alessandro Pireddu

«Abbiamo lavorato bene, credo sia giusto continuare e sostenere con forza il processo di cambiamento iniziato in questi cinque anni». Alessandro Pireddu è pronto a correre per il secondo mandato. «In paese c’è grande fermento – commenta – e i cittadini hanno apprezzato il nostro operato. Ci sono tantissimi cantieri che trasformeranno Senorbì. Penso agli impianti sportivi, alla casa di riposto, all’ex casa dello studente, all’ecocento. Sicuramente grandi risultati da cui ripartire per rafforzare anche di più il nostro paese, che resta il centro più importante della Trexenta». Per il momento non filtrano nomi sui possibili candidati alla carica di consigliere. «Abbiamo una buona squadra – conclude Pireddu – hanno lavorato tutti molto bene. Non dobbiamo dimenticare quanto accaduto in questi cinque anni. Abbiamo dovuto affrontare tutti i problemi legati alla pandemia. Nel nostro hub vaccinale, realizzato con fondi comunali, sono arrivate persone di tutta la Sardegna».

