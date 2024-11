Pirati della strada con i monopattini 

Un pedone è stato investito e travolto da due ragazzi che percorrevano una strada del centro di Sestu con i loro monopattini.

I responsabili si sarebbero allontanati senza prestare soccorso alla vittima: i carabinieri della stazione di Sestu al termine di rapidissime indagini, li avrebbero già individuati. Il fatto è successo alcuni giorni fa. I due ragazzi potrebbero comunque rischiare una denuncia a piede libero per omissioni di soccorso. Un episodio tutto da chiarire con i carabinieri che avrebbero anche raccolto alcune testimonianze, portando avanti anche altre indagini. L’uomo ha riportato ferite non gravi. Il singolare incidente è avvenuto in via Cagliari: la vittima stava percorrendo la strada a piedi quando è stato travolto dai monopattini finendo a terra. I due giovanissimi forse impauriti si sarebbero dileguati.

RIPRODUZIONE RISERVATA