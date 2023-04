Pirati contro i migranti, bimba affoga 

Lampedusa. Una bambina di quattro anni è l’ultima vittima dei viaggi di migranti verso l'Italia attraverso il Mediterraneo. La piccola è caduta in mare ed è annegata quando il barchino sul quale si trovava con altre 34 persone è stato assalito dall’equipaggio di un peschereccio tunisino per rubare il motore della barca in ferro di 7 metri partita da Sfax. Il corpo non è stato recuperato.

Gara di solidarietà

Il fatto è successo in area Sar italiana. L’imbarcazione è stata poi soccorsa dalla guardia costiera e dalla Finanza. Non c’è tregua nel Mediterraneo dove continuano le traversate, soprattutto dalla Tunisia, e anche i naufragi. Venerdì notte un barchino è affondato in area Sar italiana. Quarantasei migranti, tra cui sette minorenni e 13 donne, sono stati salvati dai militari della guardia costiera. Ma ci sarebbero anche tre dispersi, tra cui la mamma di un neonato che invece ce l’ha fatta. A Lampedusa si è innescata una gara per ottenere l’affido temporaneo del piccolo. Si sono candidati a prendersi cura del piccolo una dottoressa in servizio al pronto soccorso del Poliambulatorio dell’isola, una famiglia di lampedusani che ha già quattro bambine ma anche diversi residenti al Nord. A prendersi cura del piccino, che ha pianto e si è lamentato per tutto il giorno, sono stati i poliziotti in servizio al centro di primissima accoglienza.

Duemila dinari

I naufraghi salvati venerdì notte, originari di Guinea, Costa d’Avorio, Camerun e Gambia, sono stati sbarcati poco prima di mezzanotte e mezza al molo Favarolo. Hanno riferito di essere partiti da Sfax alle 21 e di aver pagato duemila dinari per la traversata. Gli sbarchi continui portano al sovraffollamento degli hotspot: in quello di contrada Imbriacola ieri all’alba c’erano 2.242 ospiti a fronte dei poco meno 400 posti disponibili. Durante la notte e fino alle prime luci del giorno a Lampedusa ieri ci sono stati 12 approdi con un totale di 611 persone, i primi cinque natanti sono partiti da Sfax. E la Ocean Viking, allertata da Alarm phone, ha effettuato tre soccorsi in meno di 7 ore, in zona Sar maltese, recuperando in tutto 168 naufraghi, tra cui 7 donne, 4 bambini e 20 minori non accompagnati. L’Italia ha assegnato come destinazione alla Ocean Viking il porto di Civitavecchia.