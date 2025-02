Pirata della strada identificato, ieri nuovo incidente

Un corriere di 57 anni è rimasto ferito ieri mattina attorno alle 6.30, in piazza Italia, nel cuore di Nuoro, proprio di fronte al palazzo della Provincia. Una minicar, condotta da un anziano, è improvvisamente piombata su un furgone parcheggiato davanti a un bar-tabacchi. Il corriere, impegnato a scaricare delle bibite dal veicolo commerciale, è stato schiacciato tra il furgone e la minicar.L’uomo ha riportato sospette fratture alle gambe e, soccorso dal 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Fortunatamente senza feriti invece l’incidente che sabato sera ha coinvolto un’auto posteggiata in via Biasi. Il responsabile del sinistro, alla guida di un’altra vettura, dopo essere piombato sul veicolo in sosta, si è dato alla fuga lasciando il luogo dell’incidente. Nonostante il conducente si fosse dileguato, le indagini condotte dalla Polizia locale in 48 ore hanno permesso di identificare il giovane, inchiodato dal sistema di telecamere con riconoscimento targhe.

Le immagini registrate hanno permesso di identificare il veicolo e di convocare l’automobilista al comando di polizia, dove ha ammesso le sue colpe.

