Piras va via, sulla panchina del Tortolì arriva Salerno 

Tortolì. Per il 70esimo anniversario il Tortolì (Promozione) si regala un nuovo allenatore. È Daniele Salerno, 38 anni, reduce da una salvezza super con la Castor. Cresciuto nelle giovanili rossoblù, è stato scelto dal presidente Andrea Demurtas per sostituire Alberto Piras. «Ringrazio il presidente per l’opportunità», dice il tecnico, «mi ha voluto fortemente e cercherò di ripagare nel migliore dei modi la fiducia. È una grande responsabilità e lo sarà per chiunque ruoti attorno al club, ognuno darà il suo contributo al 100 per cento. Per me è un giorno importantissimo. Farò il possibile per far recitare al Tortolì un ruolo da protagonista». Massimo Corda sarà il vice. In rosa possibili gli innesti di Christian Ferreli, Simone Contu e Mattia Scalvenzi. (ro. se.)

