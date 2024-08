Piras, un tenore in Germania 

È l’unico sardo fra i tre italiani degli 88 partecipanti provenienti da 44 Paesi. Emanuele Piras, 26 anni, tenore serramannese è staato scelto per il World Youth Choir (coro mondiale giovanile), in Germania. «La meraviglia di questo incontro - commenta Piras - è quello di poter stare con persone provenienti da tutto il mondo, che nel momento in cui aprono bocca per cantare diventano tutte uguali, senza alcun tipo di distinzione: questa è la grande potenza della musica corale, che troppo spesso viene ignorata»

Fondatore e direttore della corale Kairòs dice di aver cominciato quasi per caso. «Ho trovato le persone giuste al momento giusto e posso affermare che la mia carriera è partita in modo del tutto casuale. Essere stato selezionato è per me un grande onore e una grande responsabilità. In Sardegna c’è bisogno di riattivare la cultura della musica corale». ( f. i. )

