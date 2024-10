«Ero arrabbiato perché Giagnoni non mi aveva fatto giocare dall’inizio. Mancavano venti minuti alla fine, mi alzo di mala voglia e sento un boato indescrivibile dal settore ospiti che mi fa venire la pelle d’oca: entro, dieci minuti dopo faccio gol e passiamo il turno». Gigi Piras nella storia di Juventus-Cagliari ha un posto di rilievo: un suo destro a sette minuti dal 90’, il 6 maggio 1987 al Comunale, diede ai rossoblù un pareggio per 2-2 che - unito all’1-1 dell’andata - valse il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. Un gol fondamentale non solo per la qualificazione, ma anche per evitare il fallimento del Cagliari che grazie agli incassi della partita in casa coi bianconeri e della successiva semifinale col Napoli riuscì a rimanere in piedi.

Piras, cosa ricorda di quella sera a Torino?

«Noi eravamo in Serie B e stavamo retrocedendo, per un giocatore come me quasi a fine carriera era una partita essenziale. Perdevamo 2-1, con Platini che inventò due gol dopo il vantaggio di Bergamaschi. Ebbi una discussione col massaggiatore Domenico Duri prima di entrare: mi diceva - in romanesco come parlava lui - di prepararmi e andare a far vedere cosa ero capace, come poi accadde. Al gol andai a esultare sotto la curva: ricordo che a fine partita i miei compagni avevano tutti lanciato la maglia ai tifosi, io invece ce l’ho ancora».

Un 2-2 che ha avuto un valore ben più grande del passaggio del turno.

«Per il Cagliari fu un toccasana a livello societario, quell’anno aveva quasi i libri in tribunale per il fallimento. Quel 2-2 ci permise, oltre all’incasso con la Juventus, di avere quello in semifinale con il Napoli di Maradona che salvò la società».

Cosa servirà domenica per avere una nuova giornata di gloria a Torino?

«Quando vai a giocare in casa della Juventus sei comunque più sereno, perché sai contro chi giochi. Certo, ci sarà una concentrazione maggiore: ricordo che molte volte quando giocavamo contro una piccola c’erano disattenzioni che contro Inter, Juventus o Milan non succedevano. La squadra sa che non può fare errori, poi la partita è tutta da giocare: lunedì a Parma il Cagliari ha fatto un’ottima prova, finalmente ho visto dei passaggi in verticale come sul terzo gol».

A Parma è arrivata la prima vittoria: è la svolta?

«Come tipo di gioco il Parma è come la Juventus, perché ha i due esterni larghi che cercano di saltare l’uomo e andare dentro. Nicola ha fatto una scelta: mettere Obert per mettere l’esterno destro, con Zappa che mancava quello opposto e i due centrali sulla punta avversaria. Secondo me l’ha impostata bene, coi due centrocampisti che prendevano palla. Poi mi è piaciuto il primo tempo di Viola, che dal punto di vista di stare in campo non c’è nessuno come lui: tagliava sempre dietro le spalle di Piccoli e ha messo molto in difficoltà il Parma».

E proprio Piccoli fa reparto quasi da solo.

«A me piace. Si vede che è ancora giovane, ha sicuramente molto da imparare però la struttura del giocatore di Serie A ce l’ha».

