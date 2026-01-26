Piras: «Le più forti sono Ilva, Ossese e la mia Iglesias» 

Quando Alberto Piras si è avvicinato al dischetto per calciare l’ultimo rigore, potenzialmente decisivo per la vittoria dell’Iglesias, se la stava «facendo un po’ sotto, ma avevo un solo obiettivo: fare gol». Segnare avrebbe voluto dire consegnare la Coppa Italia di Eccellenza alla sua squadra, sbagliare avrebbe costretto i rossoblù e il Tempio ad andare avanti. Il risultato è noto: il ragazzo, 20 anni, ha sistemato la palla, preso la rincorsa e calciato centrale facendo partire la festa dei sulcitani.

«Conosco Adam», l’estremo difensore gallurese, «e so che si muove un po’ prima». Così il giovane giocatore di Barbusi, frazione di Carbonia, ha spiegato ieri su Radiolina durante la trasmissione L’Informatore sportivo condotta da Alberto Masu le sensazioni e le emozioni che si provano a essere l’uomo che ha deciso una finale e regalato per la prima volta quel trofeo a un club tanto glorioso. Ma il talento, che ha già giocato nelle giovanili del Carbonia per poi passare alla Cos e al Monastir (che in questa stagione l’ha girato in prestito all’Iglesias), ha parlato anche di molto altro. Il suo sogno è tornare «in un campionato in cui non gioco da tre anni, la Serie D», e magari potrebbe riuscirci proprio con l’attuale club.

«Questo è un torneo con tre squadre più forti delle altre: Ilvamaddalena, Ossese e noi», ha detto Piras, secondo il quale l’obiettivo minimo da centrare per i sulcitani «sono i playoff» e «la Coppa ci deve dare la consapevolezza e la carica mancate in questo avvio di girone di ritorno». Domenica c’è il big match con la capolista: «Se vince va a +7 e non vogliamo che accada».

La seconda strada per raggiunge l’obiettivo sarebbe proprio la Coppa, perché il successo isolano consente ai rossoblù del tecnico Giampaolo Murru di partecipare alla competizione nazionale, il cui vincitore salirà proprio in D. «Il primo turno si giocherà contro una tra Ferentino e Boreale», ha spiegato in studio il giornalista Riccardo Spignesi, «l’andata è in programma in Sardegna l’11 febbraio e il ritorno nel Lazio la settimana dopo». Impegno difficile, perché «nessun club sardo ha mai vinto il trofeo».

In ogni caso «ci godremo la sfida», ha aggiunto Piras, «giocare in quei campi sarà una bella soddisfazione». Sperando che «il successo porti entusiasmo e che la città ci spinga: avere il pubblico la domenica fa piacere anche perché si gioca sempre per vincere. Lottiamo per questo». (an. m.)

