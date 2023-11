Piras lascia il Sant’Elena, arriva Vignati 

Come un fulmine a ciel sereno. Alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma oggi alle 15,30 contro il Bosa, Marco Piras ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Sant’Elena. L’ufficialità è arrivata ieri sera, l’ormai ex tecnico dei quartesi questo pomeriggio non siederà in panchina a Bonorva. Al suo posto, momentaneamente, ci sarà Fabio Vignati.

Piras, dopo la sconfitta rimediata con il San Teodoro-Porto Rotondo nell’ultimo turno del campionato (4-0), aveva manifestato la volontà di lasciare il club biancoverde. Una scelta che non sarebbe però legata ai recenti risultati. Il tecnico era subentrato la scorsa stagione a Nicola Agus e, malgrado un avvio complicato, era riuscito comunque a conquistare la salvezza passando per i playout. In estate la dirigenza quartese lo aveva confermato dandogli carta bianca per la costruzione di una rosa improntata sulla linea verde. Nonostante gli arrivi di prospetti interessanti, però, il Sant’Elena in campionato ha faticato più del previsto. I vertici societari sono già al lavoro per trovare il sostituito.

Oggi la semifinale

Malgrado questo colpo di scena, la partita odierna rappresenta per i quartesi una buona opportunità per invertire il trend. Inoltre raggiungere la finale sarebbe senza dubbio un obiettivo prestigioso e tutt’altro che scontato a inizio stagione. Si riparte dal rocambolesco 3-3 dell’andata, match in cui il Sant’Elena si era fatto incredibilmente recuperare nei minuti finali dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-2.

RIPRODUZIONE RISERVATA