Piras in Toscana due volte seconda 

Due argenti ai campionati italiani Juniores (Under 15 e Under 18) di bocce (raffa) disputati a Sesto Fiorentino. Li ha colti entrambi Giorgia Piras, ghilarzese della Soms Oristano: nell'individuale Under 18 femminile si è arresa soltanto alla marchigiana, Sofia Pistolesi, ex campionessa d’Europa; nel tiro di precisione è stata preceduta dalla toscana Valeria Zerboni (Scandiccese). Tra gli altri risultati, di rilievo quelli dell’Under 15 Gianluca Paderi del Cb Sanluri, eliminato in semifinale e 5° nel tiro di precisione. Buono anche il comportamento dei giovani delle altre società sarde presenti, Marghine Borore e Ricreativo Arborea.

