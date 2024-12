piras, fois, Balliana dominano a pattada 

A Pattada sui 60’ Eros Piras (Donori Bt) ha ottenuto la sua seconda vittoria in pochi giorni e nella gara da 40’ ha vinto lo Junior Enrico Balliana (Bt Buja). Due piccole sorprese nell’ultima gara di ciclocross del 2024 che ha assegnato il titolo di campione sardo per Juniores, Under23 e Master. Quasi cento atleti si sono presentati al via della terza edizione della Coppa Comune di Pattada, organizzata dalla Società Ciclistica cittadina. Ad attenderli un circuito in sterrato e ciottolato di circa 2 km, nella pineta del paese. Tra i giovani, non in gara per il titolo regionale, ha vinto l’Allievo 1° anno Leonardo Onida (Bt Buja). Nella batteria da 40’, Enrico Balliana si è imposto su Andrea Lovicu (Bt Demurtas). Sui 60’ Michael Francesco Giua (Olbia Cycling) è stato costretto a inseguire dai primi giri per un problema tecnico mentre Eros Piras, con una bella prova, ha conservato il vantaggio e si è garantito la vittoria davanti a Fois (Arkitano).

I campioni sardi. Juniores : Enrico Balliana (Jam’s Bt Buja). Under23: Alessio Fois (Arkitano). Elmt : Michael F. Giua (Olbia Cycling). M1 : Stefano Amatori (Bt Demurtas). M2 : Eros Piras (Donori Bt). M3 : Davide Uras (id.). M4 : Andrea Lovicu (Bt Demurtas). M5 : G. Battista Muretti (L’Oleandro Budoni). M6 : Stefano Pani (Monreal Bike). M7 : Mauro Valente (Arborea Bike). M8 : Giovanni Antonio Podda (Dueppi). Donne. Juniores : Sara Murgia (Vc Sarroch). W3 : Samuela Capponi (Mtb Monastir). W4 : Cinzia Piras (Donori Bt). W5 : Daniela Ennas (Monreal Bike). W6 : Manola Vacca (PulSar). W7 : Elisabetta Palermo (Explora Bt).

Ordini di arrivo. Allievi 2° anno : 1. Mattia Folegani (Dueppi), 2. Edoardo Mocci (Uc Guspini). Allievi 1° anno : 1. Leonardo Onida (Jam’s Bt Buja), 2. Diego Mesina (Fausto Coppi 72). Esordienti 2° anno : 1. Rodrigo Manca (Vc Sarroch), 2. Gabriele Scano (Ossidiana Bike). Donne Allieve : 1. Giulia Delogu (Alghero Bike).

