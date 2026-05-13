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Ciclismo.
14 maggio 2026 alle 00:07

Piras è primo a Donori nel “Giro delle Fonti” 

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Eros Piras (M2) ha vinto, in una volata di 13 corridori, il Trofeo Lai Automobili-Giro delle Fonti” di 60 km, che ha assegnati i titoli sardi Master di ciclismo su strada. I più forti hanno viaggiato a 38,8 di media (circa 1000 i metri di dislivello). Migliore donna Aurora Marrocu, Under 23 della Zhiraf, la prima delle 7 Master classificate (con 5 titoli sardi assegnati!) è Cristiana Atzori, W6, la categoria più anziana. Ha organizzato il Donori BT.

I campioni . Elmt: Elia Aresu. M1: Paolo Morbiato. M2: Eros Piras. M3: Paolo Murroni. M4: Andrea Lovicu. M5: G. Battista Muretti. M6: Ivan Pulina. M7: Cristofher Masserey. M8: Mario Fundoni. M9: Antonio Basoni.

Le campionesse . Ews: Desirè Rosa. W3: Lucia Muscas. W4: Maria Elena Cogon. W5: Fran- cesca Pili. W6: Cristiana Atzori.

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