Piras e la Maccioni Marmi, binomio che sa di vittoria 

La Maccioni Marmi vola alto a punteggio pieno nell’Msp. Il settimo successo conquistato sabato (3-1 sui Resti Umani/Zaza Kospi) lancia la capolista, allenata dal duo di allenatori-giocatori Pianta-Mura, a quota ventuno punti nel girone B dell’Over 55.

Passione di famiglia

«Stiamo andando bene, ma è solo l’inizio». Aldo Piras, 58enne bandiera della squadra selargina, non si esalta: «La stagione è iniziata bene ma abbiamo incontrato squadre con un’età media alta. Il calendario ci è stato favorevole in questo avvio nonostante anche nell’ultima gara fossimo undici contati per via delle tante assenze. Siamo da sempre abituati a stare in alto e non è certo una sorpresa il primato in classifica». Il centrocampista porta il cognome pesante dei suoi due fratelli: Gigi, ex bomber del Cagliari degli anni ’70 e ‘80, e Pierpaolo (altra colonna della Maccioni Marmi), recordman assoluto di realizzazioni nel Selargius con quasi trecento gol in maglia (all’epoca) biancorossa.

Operazione riscatto

Come loro ha condiviso la stessa passione per il pallone in una carriera lunga ventisei anni, iniziata e chiusa nella sua Selargius e intramezzata da varie esperienze in diverse squadre soprattutto del Cagliaritano. Dopo aver tolto gli scarpini da gioco ha iniziato ad allenare nei settori giovanili di alcune società selargine. Il richiamo del campo però lo ha portato presto ai tornei amatoriali e alla sua Maccioni Marmi per continuare a vincere e riportare a casa un trofeo che manca da oltre due anni: l’ultimo titolo, quello dell’Over 50, risale al 2022. Bruciano ancora le ultime due finali perse: «Quella dell’anno scorso nell’Over 50 è stata equilibrata, abbiamo perso solo ai rigori. Lo scorso giugno invece la Sardachem ha meritato pienamente il titolo Over 55, anche se avevamo sette titolari fuori. Anche quest’anno il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo. Con tutta la rosa al completo», spera Piras.

