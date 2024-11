Piras e Acquafresca su Piccoli: «Grandi doti, può dare molto» 

Il Cagliari spera di aver trovato in Roberto Piccoli il suo bomber, non solo per questa stagione ma anche per i prossimi anni. Con 5 gol in 15 partite, contando anche i 2 in Coppa Italia, l'attaccante classe 2001 è a una sola rete dal suo miglior score in una singola stagione, ottenuto nel 2020-2021 allo Spezia e nel 2023-2024 al Lecce (in entrambi i casi 5 in campionato e 1 in coppa). E ha ancora davanti a sé tante partite per poterlo ulteriormente migliorare. Ma non sono solo i gol del bergamasco a convincere, perché si sta facendo notare anche per altre caratteristiche molto apprezzate da due ex bomber rossoblù. «A me piace, perché oltre a essere molto forte fisicamente lega bene il gioco», spiega Robert Acquafresca, 32 gol e 105 presenze nel Cagliari. «Copre palla, fa salire la squadra e sa conquistarsi falli: se aumenta anche nei gol ancora meglio», aggiunge Gigi Piras, un momumento da 86 reti e 320 partite in rossoblù.

Le doti

Nella scorsa stagione il miglior marcatore del Cagliari in tutte le competizioni era stato Viola, 6 reti. E non è certo una punta. Ora Piccoli, magari già venerdì col Verona, può eguagliarlo e superarlo. Per cercare di diventare un attaccante da doppia cifra: «Ha qualità tecniche importanti, poi è chiaro che spesso per un attaccante si vanno a vedere i gol e i numeri. Non è facile, però sta procedendo anche in questo senso», dice Acquafresca, «sta andando bene e deve continuare così, magari gli capita una partita dove fa doppietta e cambia la stagione. Da doppia cifra? Secondo me sì, perché basta avere quella dose di fiducia che Nicola giustamente gli sta dando. Poi rispetto allo scorso anno, con Ranieri, c'è proprio un modo diverso di giocare: il Cagliari ora vuole avere un'identità non basata sul gioco degli altri ma su quella propria, e questo per un attaccante conta. Di occasioni magari non ne ha tantissime come capitava a me, deve essere bravo a concretizzare quelle che ha». Piras fa notare come questa sia la prima vera stagione da titolare di Piccoli: «È ancora giovane», sottolinea, «per uno come lui è importante sentire la responsabilità della maglia: l'avevo già visto l'anno scorso al Lecce e giocava una partita ogni tre-quattro. Poi deve essere servito meglio, lui di testa è bravo e ha un bel tiro da fuori: l’ha mostrato l’anno scorso in un gran gol al Milan poi annullato».

La crescita

Per essere solo a un terzo di campionato, Piccoli ha già fatto vedere doti molto interessanti. Fra cui saper segnare nei momenti decisivi: dei suoi 16 gol in Serie A, ben 10 sono arrivati dall'80' in poi (come domenica col Genoa). Ma può ancora migliorare: «Per fare reparto da solo deve ancora crescere, lo farei giocare più vicino a uno come Luvumbo che va in profondità», suggerisce Piras. «Invece molte volte il Cagliari gioca con due più larghi e lui si trova in mezzo ai centrali e al mediano avversari. Dipende anche dai compagni e da quanto il Cagliari attacca in partita». Mentre Acquafresca si sofferma su una caratteristica differente: «Dove può crescere? Forse nel fare qualche gol sporco, quest'anno l'ha fatto solo al Como su palla vagante. Lo vedo molto pulito nel gioco, gli auguro di segnare anche così perché è bello avere anche una buona dose di fortuna».

