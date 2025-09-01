Piras, due gol per suggellare il ritorno a casa  

Una splendida doppietta per celebrare al meglio il suo ritorno in Sardegna. Marco Piras, centrocampista classe '97 originario di Terralba, dopo nove anni passati a giocare fuori dall'Isola ha scelto la Ferrini, dove al suo debutto domenica nell'andata degli ottavi di Coppa Italia col Sant'Elena ha subito impresso il marchio con due gol di assoluto valore valsi la vittoria per 3-1. «È stata una bella emozione», il commento sull'esordio coi cagliaritani. «Non me l'aspettavo, avrei fatto il possibile affinché tutto andasse al meglio però non mi immaginavo un ritorno così. Mancavo dalla Sardegna da nove anni, mi faceva piacere tornare e sono molto felice che sia successo così».

Giro d'Italia

Dopo le giovanili del Cagliari, compagno di Nicolò Barella, e il primo anno in Serie D del Lanusei nel 2015-2016, Piras ha lasciato la Sardegna per quasi un decennio. «Ero giovane e con ambizioni», racconta, «poi ho visto che stare fuori casa mi arricchiva a livello personale e culturale». Il primo anno, 2016-2017, è quello da ricordare: «Alla Pro Patria abbiamo raggiunto i playoff in D e ho giocato un campionato da protagonista, con tanti gol e una doppietta nel derby col Lecco. Ma pure in Sicilia e Toscana mi sono trovato benissimo». L'ultimo anno tra Monturano e Rondinella, poi la Ferrini. «In Sardegna il mio nome non circolava da tempo. Ho voluto farmi conoscere anche nella mia terra».

L’amico

Se Piras è tornato nell'Isola è grazie a un suo nuovo compagno di squadra. «Matteo Vinci è un mio grande amico e me l'ha chiesto più volte. Mi stimolava l'idea di giocare assieme, senza di lui non sarei riuscito a tornare, ha spinto tanto». E non è l'unico legame che ha nel calcio. «Con Simone Pinna, ora al Monastir, ho un rapporto speciale. Abbiamo viaggiato per cinque anni a Cagliari, siamo cresciuti insieme e ogni suo traguardo è diventato pure mio. Con lui anche Alessio Murgia, ora alla Cos, e Luigi Scanu dell'Atletico Uri». L'Eccellenza l'ha giocata in Lombardia, Toscana, Sicilia, Marche, Umbria ed Emilia-Romagna, ora si metterà alla prova nel girone sardo. «Cercherò di dare del mio meglio per aiutare la Ferrini a raggiungere gli obiettivi. Livello alto, spero sia un'esperienza che ci porti belle soddisfazioni».

