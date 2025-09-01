VaiOnline
Eccellenza.
02 settembre 2025 alle 00:26

Piras, due gol per suggellare il ritorno a casa  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una splendida doppietta per celebrare al meglio il suo ritorno in Sardegna. Marco Piras, centrocampista classe '97 originario di Terralba, dopo nove anni passati a giocare fuori dall'Isola ha scelto la Ferrini, dove al suo debutto domenica nell'andata degli ottavi di Coppa Italia col Sant'Elena ha subito impresso il marchio con due gol di assoluto valore valsi la vittoria per 3-1. «È stata una bella emozione», il commento sull'esordio coi cagliaritani. «Non me l'aspettavo, avrei fatto il possibile affinché tutto andasse al meglio però non mi immaginavo un ritorno così. Mancavo dalla Sardegna da nove anni, mi faceva piacere tornare e sono molto felice che sia successo così».

Giro d'Italia

Dopo le giovanili del Cagliari, compagno di Nicolò Barella, e il primo anno in Serie D del Lanusei nel 2015-2016, Piras ha lasciato la Sardegna per quasi un decennio. «Ero giovane e con ambizioni», racconta, «poi ho visto che stare fuori casa mi arricchiva a livello personale e culturale». Il primo anno, 2016-2017, è quello da ricordare: «Alla Pro Patria abbiamo raggiunto i playoff in D e ho giocato un campionato da protagonista, con tanti gol e una doppietta nel derby col Lecco. Ma pure in Sicilia e Toscana mi sono trovato benissimo». L'ultimo anno tra Monturano e Rondinella, poi la Ferrini. «In Sardegna il mio nome non circolava da tempo. Ho voluto farmi conoscere anche nella mia terra».

L’amico

Se Piras è tornato nell'Isola è grazie a un suo nuovo compagno di squadra. «Matteo Vinci è un mio grande amico e me l'ha chiesto più volte. Mi stimolava l'idea di giocare assieme, senza di lui non sarei riuscito a tornare, ha spinto tanto». E non è l'unico legame che ha nel calcio. «Con Simone Pinna, ora al Monastir, ho un rapporto speciale. Abbiamo viaggiato per cinque anni a Cagliari, siamo cresciuti insieme e ogni suo traguardo è diventato pure mio. Con lui anche Alessio Murgia, ora alla Cos, e Luigi Scanu dell'Atletico Uri». L'Eccellenza l'ha giocata in Lombardia, Toscana, Sicilia, Marche, Umbria ed Emilia-Romagna, ora si metterà alla prova nel girone sardo. «Cercherò di dare del mio meglio per aiutare la Ferrini a raggiungere gli obiettivi. Livello alto, spero sia un'esperienza che ci porti belle soddisfazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Fallisce l’assalto, caccia ai banditi

Sulla 387, a Sant’Andrea Frius, nel mirino un portavalori 
l Montisci, Serreli
Energia

I 273 sindaci anti-speculazione: «Tutta l’Italia è sotto attacco»

La lotta contro l’assalto di pale e pannelli diventa comitato nazionale 
Alessandra Carta
Regione

Da Comandini a Lai Il Pd insiste: «Sanità, dobbiamo fare di più»

Conto alla rovescia per la staffetta ma forse slitta l’assemblea del 12 
Roberto Murgia
Criminalità

Fallisce l’agguato al portavalori

Camion e auto in fiamme sulla 387, caccia ai rapinatori armati in fuga 
Raffaele Serreli
Sant’Andrea Frius.

Mitra puntato in faccia a un trasportatore

Salvatore Montisci
Conti pubblici

Deficit sotto il 3% già nel 2026 La Bce: sforzi seri

Manovra, il Governo accelera Scuola: verso il bonus libri 
Choc a Milano

Trascinata nei cespugli e stuprata

Diciottenne aggredita alla stazione mentre prendeva il treno per rincasare 