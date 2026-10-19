Piras domina a Donori ed è campione sardo 

Donori. Eros Piras ha vinto per distacco e da favorito il “2° Gravel tra i Vigneti-26° Memorial Efisio Melis” che domenica a Donori ha assegnato i titoli sardi gravel. Il sorrese del Donori Bike Team (che ha organizzato alla perfezione su un circuito di 25 km ripetuto tre volte) ha preceduto il nuorese Andrea Lovicu e il triatleta sangavinese Manuel Cossu, con Petr Dobry e Antonio marongiu ai piedi del podio. Tra i numeri da citare, l’ottavo titolo regionale stagionale per Chris Masssery (M7 di origini svizzere, ma ormai più sardo dei sardi) e il 40° in carriera per l’inossidabile Salvatore D’Urso.

Ordine d’arrrivo. Maschile : 1. Eros Piras (M2, Donori BT), 2. Andrea Lovicu (M4, Bt Demur- tas NU), 3. Manuel Cossu (Elmt, Masbike), 4. Petr Dobry (M4, Donori Bt), 5. Antonio Marongiu (M2, Sardinia Bike School). Femminile : 1. Marcella Ma- nunta (W5, Fullgass), 2. Cinzia Piras (W4, Donori Bt), 3. Samu- ela Cappon (W3, Mtb Monastir)

I campioni sardi. Élite Ma- ster: Manuel Cossu (Masbike). Master 1: Eros Piras (Donori BT), M3: Andrea Pillai (2000 Ricambi). M4: Andrea Lovicu (Demurtas). M5: G. Battista Mu- retti (L’Oleandro Budoni). M6: Giorgio Atzeni (Sc Cagliari). M7: Chris Masserey (L’Olenadro). M8: Renato Moro Merella (Al- ghero Bike). M9: Salvatore D’Urso (Sc Cagliari). Women 3: Samuela Cappon (Mtb Mona- stir). W4: Cinzia Piras (Donori Bt). W5: Marcella Manunta (Fullgass). W7: Elisabetta Palermo (Explora Bike).

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