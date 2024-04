piras domina a donori, cara 1° a olbia 

Un dominatore. Eros Piras si è imposto nell’ottava edizione della Gran fondo “Pro Loco Donori”, point to point in mountain bike di 44 km disputata ieri con l’organizzazione proprio del Donori Bike Team per il quale è tesserato il Master 2 di Villasor. Staccato di oltre 4’, dopo i 41,7 km di gara, Maurizio Olla (M3 della Karel Sport), che ha preceduto di pochi secondi Antonio Marongiu (M1, Sardinia Bike School), per un podio con tre vincitori di categoria. Dietro di loro un terzetto formato da Andrea Lovicu (M3, Bt Demurtas), Marco Serpi (M1, Arkitano) e Federico Pero (Sc Cagliari), primo élite master. Decimo il migliore degli Under 23, Alessio Fois (Arkitano). Tra le donne, successo della Junior Sara Murgia (Vc Sarroch) sull’Élite Raffaela Soravo. Nella gara breve di 17,9 km, successo dell’Allievo Alessandro Santoru (Dueppi), con Stefan Francesco Arapu (Nurri-Orroli Mtb) primo degli Esordienti.

Enduro a Olbia

Gianluca Cara, dell’Olbia Racing Team, società organizzatrice, ha vinto con il tempo di 8’37” il campionato regionale di mountain bike, specialità enduro, confermando il successo del 2023. La gara di ieri a Olbia concludeva il circuito Sardinian Enduro Race, conquistato dal compagno di squadra Davide Longu.

