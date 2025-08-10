Piras alla ferrini, Lahrach al tortolì 

In Eccellenza il Santa Teresa Gallura si assicura l’esterno basso Cesare Secci, classe 2006, reduce da una stagione in Serie D con il Latte Dolce. Cresciuto nel vivaio del Cagliari, il giovane giocatore ha vestito anche la maglia della Primavera della Torres.

Innesti

La Ferrini Cagliari intanto riporta in Sardegna Marco Piras (classe 1997), lo scorso anno in forza alla Rondinella (Eccellenza toscana): cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, l’esterno destro ha giocato pure con le maglie di Lanusei, Palmese, Pro Patria, Scanzorosciate e Monturano. Sempre nel massimo campionato regionale l’Iglesias conferma l’esterno offensivo argentino Fabricio Alvarenga (classe 1996).

Il reparto difensivo del Tortolì si completa con un innesto di qualità e versatilità: Ilyas Lahrach. Classe 2003, nato a Genzano, è un difensore capace di ricoprire con efficacia diversi ruoli nella linea arretrata: centrale, braccetto ma anche terzino su entrambe le fasce. Cresciuto tra le giovanili di Pomezia e Racing Aprilia, ha esordito tra i “grandi” in Eccellenza con l’Indomita prima di tornare al Pomezia, dove ha collezionato quasi 90 presenze in tre stagioni tra Eccellenza e Serie D. Nell’ultima annata ha vestito la maglia dell’Atletico Ardea.

In Calabria

Il promettente Andrea Maramarco (classe 2008) si è accasato alla Reggiana (squadra emiliana che giocherà in Serie B). Inizialmente farà parte della rosa della Primavera 2 (inserita nel girone A), guidata dal tecnico Francesco Turrini. Maramarco è reduce da due stagioni con il Legnago Salus (Serie C, nell’ultima annata ha incrociato la Torres), dove ha militato nelle formazioni Under 16 e 17 collezionando alcune presenze con l’Under 19. È cresciuto nel settore giovanile del Cagliari e poi ha proseguito la sua formazione nel Calcio Pirri e nel La Palma Monteurpinu, entrambe formazioni del capoluogo isolano.

Promozione

In Promozione la Villacidrese, dopo aver annunciato l’ingaggio dell’attaccante Roberto Cappai, ufficializza le conferme del centrocampista Matteo Cirronis e degli attaccanti Matteo Atzei e Luca Muscas. Il Coghinas, invece, si assicura l’esterno d’attacco Enzo Zavettini, ex Olimpus Roma e Bari Sardo.

Giuseppe Mula, classe 2001, cresciuto nel vivaio dell’Alghero ed esperienze tra Cagliari, Olbia e Castiadas, vestirà ancora la nostra maglia dell’Alghero. In Prima Categoria l’Atletico Masainas mette sotto contratto il difensore argentino Lautaro Carsetti (classe 1998) e l’attaccante Federico Sosa (classe 2002). Il Fonni conferma il capitano Marco Nonne e Salvatore Mattu. Il portiere Paolo Cocco passa dall’Atletico Ozieri al Pattada.

RIPRODUZIONE RISERVATA