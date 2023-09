Piras: «A Bergamo è importante arrivare primi sul pallone» 

Anche domenica scorsa era al suo posto in tribuna per vedere la gara con l'Udinese e il pensiero va a quello che per anni è stato il suo pubblico: «Semplicemente meraviglioso, nonostante quel caldo pazzesco». Gigi Piras, cuore rossoblù, goleador, capitano e bandiera, è stato l'ospite della puntata di ieri di “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina e Videolina.

Caccia al gol

E da ex attaccante, Piras si è soffermato sui problemi offensivi della squadra di Ranieri: «Lapadula non c'è, Mancosu è infortunato, Pavoletti a mezzo servizio. C'è Shomurodov che non mi è dispiaciuto, ma quella palla a Luvumbo non l'avrei passata neanche se mi avessero pagato, io avrei tirato in porta». Anche Piras aspetta il recupero di Petagna: «Ottimo attaccante, copre bene la palla, magari è un po' lento a girarsi, ma sa tirare su la squadra, come facevo io ai tempi di Giagnoni, quando dovevo tener palla e farmi fare fallo. Oltre a fare gol». Magari con l'aiuto di Prati: «Buona personalità nonostante l’età, anche se vorrei giocasse più in verticale. Non dimentichiamo, però, che era all'esordio».

La gara di Bergamo

«Atalanta-Cagliari è sfida senza pronostico. Negli ultimi anni il Cagliari doveva essere seppellito e invece ha spesso vinto a Bergamo. Poi loro arrivano dopo una gara di coppa. Sarà fondamentale arrivare primi sul pallone, altrimenti se arrivano prima gli altri sono guai. L'Atalanta ha preso de Ketelaere, un giocatore che sono certo esploderà, a Firenze ha perso, ma poteva anche vincerla o pareggiarla».

Guida sicura

Fiducia in Ranieri: «Claudio conosce il calcio, sapeva che avrebbe trovato in difficoltà. Adesso deve combattere, gli auguro di venirne fuori il prima possibile». Infine, un pensiero a un ex compagno scomparso nelle scorse settimane: «Mi è dispiaciuto tantissimo per Victorino, non sapevo fosse in difficoltà. Ho chiesto a Uribe, anche lui non sapeva nulla. Purtroppo non sappiamo cosa passi nella testa di chi ha difficoltà. Forse si è trovato solo e non ha trovato una mano d'aiuto». (al.m.)

