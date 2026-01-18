Pirani, illegittima l’esclusione dal finanziamento 

È illegittima la decisione di escludere l’azienda Palazzo Holding Immobiliare srl, la società che gestisce le attività del “Gruppo Pirani”, dalla domanda di accesso al fondo per il sostegno dell’imprenditoria femminile per il punto vendita all’interno di Palazzo Doglio. Lo ha deciso il Consiglio di Stato che ha ribaltato la sentenza con la quale il Tar Sardegna aveva ritenuto corretto il rigetto dalla richiesta del privato di un sostegno di 400mila euro. Pirani aveva chiesto il finanziamento pubblico prima di aprire il bar, pasticceria e ristorante nel lussuoso hotel di via Logudoro, realizzando poi comunque l’intero intervento a proprie spese.

A rappresentare l’azienda davanti al Tribunale amministrativo e poi al Consiglio di Stato è stata l’avvocata Matilde Mura che ha contestato la decisione di Invitalia (l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) di escludere Pirani dal finanziamento perché la società non avrebbe indicato tutti gli elementi da cui emergesse la sostenibilità economica del progetto. Il Tar Sardegna aveva dato ragione all’agenzia del Ministero dell’Economia. Contro questa sentenza si è appellato il privato, ritenendo di aver correttamente indicato tutto quello che dimostrava la validità della nuova iniziativa. L’appello è stato così accolto: per Pirani si riapre la porta al finanziamento. (fr.pi.)

