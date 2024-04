“Piramide Nizzi”, prima bici e pedoni 

Parte dalla “piramide Nizzi”, rovesciata rispetto alle priorità del traffico automobilistico, posizionando in cima i ciclisti, rincorsi dai pedoni, per orientare le diciotto azioni che definiranno il Piano urbano della mobilità sostenibile. Sono stati presentati, ieri, i risultati dei rilievi effettuati e i primi lineamenti progettuali alla luce della fotografia scattata, a maggio e ad agosto scorsi, sulle dinamiche di movimento in città: dagli spostamenti quotidiani dei cittadini alla sosta, dall'utilizzo del trasporto pubblico all'indice di incidentalità fino al flusso di traffico in entrata in uscita.

Un Pums che prenda avvio dalle reti dolci, attraversi l'intermodalità e valorizzi le aree pedonali. Dal claim “Olbia città 30: vivere senza fretta=vivere davvero”, il Pums è racchiuso “in un quadrato giallo ocra con le dita indice medio, che muovono i passi, a indicare la direzione e il sostegno delle persone che camminano”, illustrato dal sindaco, Settimo Nizzi, che lo ha scelto perché «rappresentativo dell'intero progetto e della direzione intrapresa dalla città per essere al passo con le grandi città europee in termini di mobilità e di qualità della vita». Una direzione che, ha detto il referente della società incaricata alla redazione del Piano, Tito Berti Nulli, «l'amministrazione, con la piramide Nizzi, ha intrapreso già da qualche anno con l'istituzione della città a 30 chilometri orari ma che bisogna potenziare dando priorità alla pedonalità e insistendo nel solco della valorizzazione delle aree pedonali come fatto per le strade scolastiche».

Per essere sostenibile, Olbia, però, deve percorrere ancora un pezzo di strada: ancora altissima la percentuale degli spostamenti in macchina, utilizzata dal 50 per cento dei cittadini per muoversi nel raggio di cinque chilometri ed è solo il 15 per cento circa il tasso di popolazione che pedala o cammina. Sono 300mila le macchine in movimento in città (d'estate 100mila in più) che si riversano soprattutto nel centro, congestionando la viabilità più prossima al porto e verso le spiagge. Tra gli interventi da inserire nella pianificazione, una strada mediana tra la città, il lungomare e la tangenziale che drenino il traffico, alleggerendo il centro. E poi, trasporti connessi, collegamenti intermodali, piste ciclabili che siano anche pedonali e urbanismo tattico. Alla presentazione, anche l'assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca: «È importante che l'amministrazione abbia sentito l'esigenza di redigere questo piano perché è fondamentale sapere dove si deve andare, gli indirizzi regionali devono essere proiettati su quelli locali».

