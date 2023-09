Pippo, Jack e i tanti senza una casa 

Non hanno ancora un nome i fratellini salvati qualche giorno fa da alcune volontarie (foto in alto a sinistra). Sono due cuccioli di poche settimane nati probabilmente dall’incrocio con un maremmano e verranno affidati solo a chi vorrà prenderli in famiglia e non destinarli a fare la guardia. Possono essere adottati insieme o singolarmente. Contatti al numero 3275483108.

Nelle foto in basso ci sono tre cagnolini tutti di taglia piccola: sono Jack (a sinistra) di un anno, Cicciu Bumbu che ha tre anni (foto a destra) e Pippo (al centro) di un anno e mezzo. Si trovano a Cagliari e per avere informazioni si può chiamare il 3773654902.

Nella foto in alto a destra c’è Nancy una gatta bellissima e dal carattere molto dolce. Vive in un rifugio e ha bisogno di una famiglia che la accolga. Per conoscerla c’è il numero 3478121550.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l'indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

