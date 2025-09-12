Pippi Calzelunghe arriva l’11 ottobre al Teatro Doglio 

Teatro Doglio festeggia la riapertura delle scuole con Pippi Calzelunghe. L’eroina senza tempo compie 80 anni nel 2025: a Cagliari lo spettacolo cult della Fondazione Aida di Verona che inaugura la stagione di teatro per famiglie.

Sabato 11 ottobre alle 15.30 sarà protagonista a Cagliari Pippi Calzelunghe, l’indimenticabile personaggio nato dalla fantasia di Astrid Lindgren, portato in scena dalla Fondazione Aida di Verona in uno degli spettacoli più rappresentativi del teatro ragazzi italiano. Il 2025 segna infatti l’ottantesimo anniversario della sua creazione: una ricorrenza che conferma l’attualità e la forza di un personaggio che, da generazioni, incarna fantasia, ribellione e libertà. La drammaturgia è stata attentamente revisionata da Olof Nyman – marito di Karin e rappresentante ufficiale degli eredi Lindgren – che ne ha certificato l’autenticità. La stessa Karin Lindgren ha partecipato alle prove generali.

Lo spettacolo, premiato con il Biglietto d’Oro Agis-ETI e applaudito in tutta Italia da pubblico e critica, si distingue per la sua capacità di coniugare fedeltà al testo originale e un linguaggio scenico vivace e coinvolgente. La regia e l’adattamento sono di Marinella Rolfart e Pino Costalunga, mentre scene, costumi e pupazzi portano la firma della scenografa svedese Tjåsa Gusfor, che ha ricreato l’universo colorato e surreale di Villa Villacolle.

