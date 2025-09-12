VaiOnline
Su il sipario.
13 settembre 2025 alle 00:51

Pippi Calzelunghe arriva l’11 ottobre al Teatro Doglio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Teatro Doglio festeggia la riapertura delle scuole con Pippi Calzelunghe. L’eroina senza tempo compie 80 anni nel 2025: a Cagliari lo spettacolo cult della Fondazione Aida di Verona che inaugura la stagione di teatro per famiglie.

Sabato 11 ottobre alle 15.30 sarà protagonista a Cagliari Pippi Calzelunghe, l’indimenticabile personaggio nato dalla fantasia di Astrid Lindgren, portato in scena dalla Fondazione Aida di Verona in uno degli spettacoli più rappresentativi del teatro ragazzi italiano. Il 2025 segna infatti l’ottantesimo anniversario della sua creazione: una ricorrenza che conferma l’attualità e la forza di un personaggio che, da generazioni, incarna fantasia, ribellione e libertà. La drammaturgia è stata attentamente revisionata da Olof Nyman – marito di Karin e rappresentante ufficiale degli eredi Lindgren – che ne ha certificato l’autenticità. La stessa Karin Lindgren ha partecipato alle prove generali.

Lo spettacolo, premiato con il Biglietto d’Oro Agis-ETI e applaudito in tutta Italia da pubblico e critica, si distingue per la sua capacità di coniugare fedeltà al testo originale e un linguaggio scenico vivace e coinvolgente. La regia e l’adattamento sono di Marinella Rolfart e Pino Costalunga, mentre scene, costumi e pupazzi portano la firma della scenografa svedese Tjåsa Gusfor, che ha ricreato l’universo colorato e surreale di Villa Villacolle.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto

«Il dolore non passerà mai, non dimenticate la sua storia»

La fidanzata Cristina dopo la svolta nell’inchiesta 
Roberto Secci
regione

Pd, Comandini si commuove e avvia la svolta

Ultimo discorso da segretario: «Il partito è unito, avanti così» 
Lo scontro

Ciriani: «Clima da Br, è l’odio dem»

Le opposizioni: un delirio. Bignami (FdI): il Viminale rinforza le scorte dei politici  
Il delitto

Omicidio Kirk, catturato il killer «Bella ciao» inciso sui proiettili

È un 22enne, il mondo “Maga” invoca la pena di morte 