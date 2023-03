Pip, sistemazione di marciapiedi e luci 

Subito dopo Pasqua, l’area del Piano per gli insediamenti produttivi avrà un nuovo look. Grazie a un contributo di 342mila euro da parte dalla Regione, sono in fase avanzata di realizzazione importanti interventi migliorativi e di riqualificazione, destinati a trasformare il comparto dove è presente una ventina di aziende locali. Nei lavori è impegnata l’impresa sedilese Rinac di Salvatore Meloni. Il sindaco Salvatore Pes spiega quali sono i lavori in corso. «Stiamo intervenendo sui marciapiedi, sulla bitumatura delle strade, sull’illuminazione, mentre sorgerà anche una centralina fotovoltaica dove sarà presente la colonnina per ricaricare le auto elettriche. Il finanziamento, ci tengo a evidenziarlo – sottolinea il primo cittadino – è stato concesso quando guidava l’assessorato regionale ai lavori Pubblici il compianto Roberto Frongia, il quale aveva sempre dimostrato una particolare attenzione per le aree artigianali anche dei piccoli centri. Erano questi interventi davvero necessari – aggiunge – destinati a dare una veste più dignitosa a tutto il Pip, una zona del paese a cui diamo particolare importanza. Stiamo lavorando infatti per rendere più attrattiva e moderna la zona degli insediamenti produttivi, affinché le imprese del paese possano crescere e ben lavorare con a disposizione strade, servizi efficienti ed adeguati». ( s. c. )

