Pip, negozi e attività per la svolta  

A due passi dalla Statale 131, in una felicissima posizione geografica nel centro-sud della Sardegna, il piano per gli insediamenti produttivi di Marrubiu è sempre stato un polo di attrazione naturale per tante imprese del territorio. Adesso per intercettare nuove aziende si punta anche alla creazione di una zona commerciale. Un forte impulso al suo potenziamento è sempre stato dato dalle varie amministrazioni comunali che si sono succedute e ora inizia un nuovo step di lavori per 400mila euro (300 dei quali ottenuti attraverso un finanziamento regionale e 100mila da fondi del bilancio comunale). Risorse che verranno utilizzate per una serie di importanti interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza delle infrastrutture e opere pubbliche nell’area.

I progetti

La Giunta regionale con la delibera dello scorso 29 novembre ha inserito Marrubiu tra i Comuni meritevoli per effettuare “Azioni di supporto finalizzate all’infrastrutturazione di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni”. «L’intervento è necessario per far fronte alle condizioni critiche delle strade e delle infrastrutture – evidenzia il sindaco Luca Corrias- Rappresenta inoltre un impegno concreto per il miglioramento della viabilità e della sicurezza nell’area produttiva, settore chiave per lo sviluppo economico del nostro territorio». Il sindaco ribadisce che il finanziamento è «il risultato di un lavoro costante dell’amministrazione per intercettare risorse che possano migliorare un'infrastruttura strategica – osserva - La nostra zona per gli insediamenti produttivi gode di una posizione centrale, è attrattiva per tutte quelle aziende che vogliano insediarsi in una realtà che si affaccia sull’arteria stradale principale dell’Isola». Indispensabile l’intervento di manutenzione a cui seguirà «l’aggiornamento del piano degli insediamenti produttivi che consentirà anche la creazione di una zona commerciale». Gran lavoro anche da parte dell’ufficio tecnico comunale, guidato dalla responsabile Manuela Saba che ha redatto direttamente il progetto. L’assessora con delega al Pip Claudia Marras sottolinea: «Questo risultato rappresenta un’importante opportunità per potenziare l’accessibilità e la viabilità dell’area che ospita numerose attività produttive. Il nostro obiettivo è rendere la zona Pip un polo sempre più competitivo e funzionale, creando così le condizioni ideali per la crescita delle imprese e il rafforzamento dell’economia locale».