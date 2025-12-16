Piovono soldi sulla vecchia strada per Lanusei 

Quattro milioni e 900 mila euro per il Comune di Loceri. Risorse che si attendevano da tempo per dare gambe a una serie di progetti. Un milione di euro vanno al completamento del piano insediamenti produttivi Giumpa Cuaddu.

Sul fronte della viabilità 370mila, finanziati dalla Regione, per la messa in sicurezza e il completamento della vecchia strada Loceri–Lanusei. Per quanto riguarda gli edifici pubblici: 375 mila euro serviranno per la manutenzione straordinaria del Comune, 200mila per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi pubblici, con un intervento mirato sulla piazza Deledda–Funtanedda, 211mila per la manutenzione straordinaria e la maggiore efficenza energetica dell’edificio scolastico della scuola primaria e secondaria. «Questi interventi sono il risultato di un lavoro costante, abbiamo scelto di partire dalle criticità reali del paese - ha detto il sindaco Gianfranco Lecca - L’obiettivo non è accumulare opere, ma migliorare la qualità della vita dei cittadini, rendere più sicuri gli spazi, più efficienti i servizi e più solide le prospettive di sviluppo».

