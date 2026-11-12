Centinaia di strade sventrate, chiuse e riaperte. Asfalto rattoppato, marciapiedi divelti, buche che restano lì per settimane, a volte mesi. È la fotografia di Selargius, da tempo segnata da una valanga di lavori nei sottoservizi: Enel, Abbanoa, Tim, Fibercoop. Ognuno con i suoi cantieri, le sue imprese, i suoi tempi. E in molti casi con ripristini che non convincono né i residenti, né il Comune che - con la Polizia locale - ha deciso di mettere ordine con i verbali.

Tante sanzioni

Negli ultimi mesi sono circa 50 le sanzioni alle imprese che lavorano per conto delle società dei sottoservizi, con importi di oltre 800 euro ciascuna. Nel mirino ci sono circa un centinaio di strade, dove si stanno programmando sopralluoghi per verificare se i lavori rispettano l'autorizzazione, e il ripristino è stato fatto bene. «Negli ultimi anni, dal 2025 soprattutto, siamo stati travolti da cantieri nei sotto servizi, lavori utili in termini di benefici infrastrutturali nella rete elettrica, idrica e nelle telecomunicazioni, ma questo ha comportato disagi e problemi nelle strade cittadine», spiega il comandante della Polizia locale Marco Cantori. Un problema - dice - «che riguarda più o meno tutta l'Isola, un’infinità di cantieri che vanno realizzati velocemente, e la velocità non è mai sinonimo di precisione».

I dati

I numeri danno l’idea della mole: 63 strade tagliate per la fibra, 115 per la rete elettrica, molte di più per la rete idrica. «In molti casi non ci chiedono l’autorizzazione perché viene rilasciata da altri enti, ci pagano il suolo pubblico e chiedono l’ordinanza per consentire i lavori, è lì che noi precisiamo che poi i ripristini vanno fatti a regola d’arte.

Ma questo non sempre succede», dice il comandante.La multa, per Cantori, non è il punto di partenza. «Cerchiamo di fare meno verbali possibile, poi si arriva a un punto dove siamo costretti a multare per forza», spiega. Prima il controllo, il richiamo, la prescrizione a sistemare. E quando non basta, scatta il verbale.