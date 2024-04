Piovono multe nel corso deserto 

Clienti multati all’ora di pranzo, in totale assenza di traffico, mentre sono in ristorante o al bar, trasportatori e corrieri che trovano occupato lo spazio a loro dedicato, disabili costretti a cercare spazio altrove. Situazioni che si ripetono a discapito dei commercianti di via Roma. Il risultato è chiaro: la pioggia di multe scoraggia i clienti che evitano il centro. La tolleranza zero nel deserto sembra davvero un paradosso. Gli esercenti furibondi chiedono soluzioni.

I commercianti

Matteo Vargiu, titolare dell’Emporio Caffè in piazza Vittorio Emanuele, è stato multato mentre scaricava della spesa da lasciare nella sua attività. «Io capisco che ci siano delle regole, ma bisogna trovare una soluzione per venire incontro alle esigenze di chi ha l’attività nel centro. In piazza non c’è un parcheggio blu per chi vuole fermarsi un attimo a prendere il caffè, il giornale, le sigarette. Serve un piano del traffico perché a rimetterci siamo noi commercianti. È inutile poi che rimettiamo in moto il centro commerciale per rivitalizzare il centro se non ci consentono di lavorare». Poco sopra la piazza principale, Sara Usai ha la paninoteca I quattro mori. Alcuni suoi clienti sono stati multati per aver parcheggiato in piazza durante l’ora di pranzo. «A quell’ora - dice la ristoratrice - la zona carico e scarico non viene utilizzata, perché le attività sono nel pieno della giornata lavorativa. Alcuni clienti, anche turisti, sono stati multati per quella mezz’ora che sono stati a mangiare da noi. Una cliente con un disabile ha dovuto lasciare il ragazzo solo per andare a spostare la macchina. Sono persone che probabilmente non torneranno più. Non si capisce il criterio, perché poi spesso i corrieri non trovano libero lo spazio carico e scarico e i vigili non multano quelle auto. Poi in altre zone del paese, con molto traffico e auto parcheggiate male, non si trova un solo vigile. Sono solo in piazza?».

Il sindaco

A rispondere agli esercenti il sindaco Davide Burchi. «I vigili - osserva il primo cittadino - stanno multando gli automobilisti in divieto di sosta, sempre con la massima flessibilità. Il principio generale è rispettare il codice della strada. Non ci interessa sanzionare indiscriminatamente, ma la prevenzione. Dobbiamo garantire a tutti la circolazione in sicurezza. Abbiamo un incontro sul piano traffico in settimana con la società incaricata e faremo presente anche questa esigenza. Invitiamo tutti ad utilizzare gli stalli in maniera idonea, con la giusta attenzione».

