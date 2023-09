Piovono milioni su nove paesi 

La Regione apre il salvadanaio e in Ogliastra piovono 2,67 milioni di euro. Ne beneficiano 9 Comuni che potranno investire le risorse fresche, erogate dall’assessorato dei Lavori pubblici, in interventi per curare la viabilità, costruire nuovi parcheggi e provvedere alla rigenerazione urbana. Mettono il denaro in cassaforte Arzana, Bari Sardo, Baunei, Gairo, Jerzu, Lanusei, Loceri, Perdasdefogu e Urzulei. Tutti gli enti, che in minima parte sono cofinanziatori delle opere, infilano in cassa 300 mila euro, a eccezione di Urzulei che ne intasca 270 mila.

Gli interventi

Arzana pesca il contributo con un cofinanziamento di 100 mila euro. Con 400 mila euro l’amministrazione di Angelo Stochino avvierà una rigenerazione urbana e metterà in sicurezza viabilità e sottoservizi. Inferiore il cofinanziamento di Bari Sardo - 5.582 euro - che adeguerà la viabilità esistente attraverso opere di manutenzione straordinaria. È di 240 mila euro il cofinanziamento stanziato dalla Giunta di Baunei che, sommato ai 300 mila euro regionali, migliorerà la viabilità sia a Baunei che a Santa Maria Navarrese. Gairo sistemerà la viabilità con 500 mila euro, mentre a Jerzu, che di risorse proprie ha stanziato 117 mila euro, realizzerà parcheggi e marciapiedi in via Alfieri. A Lanusei le risorse (350 mila) euro saranno investite per riqualificare i marciapiedi in via Marconi. Loceri (330 mila) ha scelto di sistemare la strada di collegamento tra le vie Eugenio Uda e della Libertà. Stessa somma che a Perdasdefogu destinano a corso Vittorio Emanuele per potenziare la sicurezza dei pedoni. Trecentomila euro in tutto a disposizione del Comune di Urzulei per mettere in sicurezza via San Giorgio.

Reazioni

Conferma la capacità di captare risorse Bari Sardo: «È fondamentale fare squadra per raggiungere gli obiettivi. Abbiamo l’obbligo di lavorare senza tregua - dice il sindaco, Ivan Mameli, 38 anni - e partecipare nel limite del possibile a tutti i bandi regionali, nazionali ed europei che ci vengono proposti. Ogni euro ottenuto e speso nel nostro territorio genera quasi sempre delle ricadute benefiche sulle nostre comunità, sulle nostre imprese e sui nostri lavoratori oltre a rendere i nostri territori sempre più accoglienti e sicuri». Soddisfazione è stata espressa anche da Angelo Stochino (53), primo cittadino di Arzana: «Interverremo in venti strade con sperimentando l’asfalto color sabbia. Con questi lavori riqualificheremo gran parte dell vie senza manutenzione da oltre trent’anni».