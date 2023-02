Piovono calcinacci, strada chiusa 

Piovono calcinacci da un vecchio edificio e il sindaco dispone la chiusura della strada al traffico e alla sosta dei veicoli. Il primo cittadino Emidio Contini ha firmato un’ordinanza di chiusura temporanea della via Benedetto Croce, in pieno centro storico (messo a dura prova dall'incuria e dagli agenti atmosferici), al fine di «prevenire ogni pericolo per la pubblica incolumità».

Particolare apprensione su un edificio del civico 10 di via Croce, a rischio crollo secondo l’amministrazione. A dicembre il sindaco aveva ordinato ai proprietari di mettere in sicurezza lo stabile, da un sopralluogo dei tecnici del Municipio sarebbe stata disattesa. «Il fabbricato continua a versare in generale stato degrado, in particolare, per quanto visibile dalla pubblica via, dal cornicione in via Croce si sono staccati frammenti, caduti al suolo con grave pericolo per la pubblica incolumità», evidenzia il sindaco nell’ordinanza, Da qui la decisione di vietare la circolazione dei veicoli: «Si dispone l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta a tutti i veicoli sino alla messa in sicurezza dell’area, nel tratto di via Croce, tra l’intersezione con la via Munserra all’intersezione con la via Trieste». (i. pil.)

