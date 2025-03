Piovono calcinacci in via del Redentore 

Preoccupazione in via del Redentore, dove calcinacci e pietre stanno cadendo da uno stabile ex sede della banca Unicredit, chiusa nel 2021.

Una situazione non nuova: i potenziali pericoli, peraltro in una delle strade principali e più attraversate, erano stati segnalati già nelle scorse settimane dai cittadini. La richiesta dei residenti è che i proprietari dell’edificio, privato, provvedano alla messa in sicurezza. In precedenza, nell’area erano state posizionate le transenne, oggi non più presenti, per ostruire il passaggio. Barriere di protezione che non avevano comunque mancato di provocare qualche disagio, e spesso venivano spostate dai passanti stessi. L’episodio si aggiunge a quello accaduto la settimana scorsa in piazza Maria Vergine, quando alcune pietre cadute dalla chiesetta della Beata Vergine avevano rischiato di colpire una donna.

